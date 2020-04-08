Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Среда
8 апреля
Лента новостей
17:42
"Буду бомжихой": Федосееву-Шукшину отвергла родня
17:38
В Москве "заминировали" пять медучреждений
17:37
У 71-летнего Бориса Грачевского родился четвертый ребенок
17:33
Разрушенный брак и 10 лет тюрьмы: как сложилась жизнь звезд сериала "Королек – птичка певчая" 1986 года
17:28
В Италии создали петицию против врачей из России
17:11
Молодая супруга Гордона устала от собственных детей
17:06
Вдобавок к коронавирусу: людей предупредили о новой беде
17:05
Народная артистка перестала ходить из-за кровоизлияния в мозг
17:02
Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом премьера Великобритании
16:44
Пирог "Яблоневый сад" с корицей и изюмом
16:43
Опубликовавшую фото сына Боярскую заподозрили в неверности мужу
16:23
У жителя Подмосковья украли телефон более чем за 100 тысяч рублей
16:18
"Муторно и тошно": Путин предупредил россиян из-за коронавируса
16:15
Отказавшийся приехать к Бабкиной Алибасов рассказал о болезни
16:12
"Не поверите": Бочкарева попала в новую передрягу после скандала с наркотиками
16:00
В Петербурге задержали безработного мужчину за осквернение храма
15:51
По 80 тысяч в месяц: Путин поддержал россиян в борьбе с коронавирусом
15:37
"Всего 100 рублей помогут": Макеева в бедственном положении собирает гроши на спасение жизни
15:34
"Травкой сыт не будешь": Утяшева шокировала народ своим обедом
15:20
Заболевшая коронавирусом звезда сериалов взорвалась из-за нападок
15:16
Известная балерина нарвалась на мошенников
15:04
"Уже не тот": как живет Моисеев после инсульта
14:59
"Не говорите мне про худобу": Заворотнюк пресекла разговоры народа о своем здоровье
14:46
В США создали искусственный вирус для борьбы с COVID-19
14:46
Обращение Путина к народу перед совещанием с губернаторами
14:44
Располневшая жена тоскует о жизни без Эрнста
14:44
В Кремле объявили о новом выступлении Путина
14:29
"Само совершенство": 54-летняя вдова Табакова показала роскошную грудь
14:20
"За оскорбления должен быть уголовный срок": затравленная Рудковская встала на тропу войны
14:19
"Чувствую свою вину": сын Никаса Сафронова о жуткой аварии с отцом
14:12
"Все в ужасе от меня шарахались!": известного певца объявили больным и в розыск
14:12
В Кремле заявили о пересмотре количества выходных дней из-за коронавируса
13:58
Известный актер извинился за высмеивание тяжелобольной Бабкиной
13:46
Венцеслав из "Дома-2" прямо перед свадьбой изменил избраннице с беременной любовницей
13:43
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
13:16
Девушка лишилась памяти из-за кровотечения из носа
13:06
Близкие вспомнили действия Бабкиной перед комой
13:06
Получилась после поездки в Венгрию: Зудина отпраздновала 14-летие дочери от Табакова
13:05
Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина
12:57
"Вызвали на разговор": родители друга Бориса Моисеева приняли их союз
12:57
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
12:54
Знаменитый музыкант Джон Прайн умер из-за коронавируса
12:43
Какие продукты нельзя греть в микроволновке
12:37
У Степаненко после развода с Петросяном появился богатый ухажер
12:13
Звезда "Склифосовского" Мария Куликова бросилась на поиски дочери
12:12
В РАН рассказали о борьбе с коронавирусом с помощью водки
11:51
Больше тысячи за сутки: страшная статистика коронавируса в России
11:50
Россиян ждут новые испытания из-за рухнувшего рубля
11:47
Еще пять человек умерли из-за коронавируса в России
11:42
Пока никто не видит: звезды на карантине массово бросились к пластическим хирургам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Услышавшая сердцебиение будущего малыша Фриске расплакалась от счастья
"После свадьбы подарит первенца": Бузовой предрекли рождение ребенка от блогера
"Ее убивает не коронавирус": раскрыта настоящая причина тяжелого состояния Бабкиной
"Несчастный наперсточник!": Цымбалюк-Романовская сцепилась с проигравшим в карты дом Джигарханяном
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Не надо сравнивать": вопрос о Бузовой привел Тарасова в замешательство
Шоу-бизнес

"Не поверите": Бочкарева попала в новую передрягу после скандала с наркотиками

Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками своей бедой. Артистка застряла в лифте с полной сумкой продуктов.
прочитано 525 раз

В своем инстаграм-аккаунте звезда сериала "Счастливы вместе"  рассказала, что соблюдает режим самоизоляции и выходит из дома лишь по необходимости. Последний поход в магазин обернулся для Натальи Бочкаревой настоящим испытанием.

ПО ТЕМЕ

"Стадо": Бочкарева плюнула в лицо народу после скандала с наркотиками в трусах

Оскандалившаяся Бочкарева снова плюнула на закон

Актриса призналась, что не знала, как вести себя в такой ситуации. Она заставила ее сильно понервничать. Тем более, что в лифте знаменитость застряла впервые за свои 39 лет. Наталья Бочкарева попыталась позвонить в диспетчерскую, но ответа не было.

"Не поверите", – обратилась к фолловерам артистка. Она спросила подписчиков, что ей делать, на что многие отреагировали с юмором, дав шуточные советы. В итоге Наталья Бочкарева пробыла в лифте полчаса и  добралась домой.

Напомним, в прошлом году Наталью Бочкареву поймали с кокаином, который она спрятала в нижнем белье. Актрису задержали сотрудники полиции, но ей удалось отделаться штрафом. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Подавляющее большинство россиян и коллег артистки осудили звезду. Но нашлись и те, кто морально поддержал ее.

Автор: 8 апреля 2020, 16:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

Народная артистка перестала ходить из-за кровоизлияния в мозг
Опубликовавшую фото сына Боярскую заподозрили в неверности мужу
Отказавшийся приехать к Бабкиной Алибасов рассказал о болезни
"Не поверите": Бочкарева попала в новую передрягу после скандала с наркотиками

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"На сцену – через постель": Солнцев поименно назвал геев в российском шоу-бизнесе

Как звезды делают карьеру

Шоу-бизнес

Вскрылись подробности состояния госпитализированной Бабкиной

Певица находится в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Инсульт: появилась информация о проблемах Дмитрия Нагиева

Тревожные данные об известном актере
Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов разбился в аварии в Москве

Несчастье случилось в центре столицы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Рожу троих детей": 15-летняя Трусова поделилась планами
"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады

Регионы

Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+