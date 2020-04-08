"Не поверите": Бочкарева попала в новую передрягу после скандала с наркотиками

В своем инстаграм-аккаунте звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала, что соблюдает режим самоизоляции и выходит из дома лишь по необходимости. Последний поход в магазин обернулся для Натальи Бочкаревой настоящим испытанием.
Актриса призналась, что не знала, как вести себя в такой ситуации. Она заставила ее сильно понервничать. Тем более, что в лифте знаменитость застряла впервые за свои 39 лет. Наталья Бочкарева попыталась позвонить в диспетчерскую, но ответа не было.
"Не поверите", – обратилась к фолловерам артистка. Она спросила подписчиков, что ей делать, на что многие отреагировали с юмором, дав шуточные советы. В итоге Наталья Бочкарева пробыла в лифте полчаса и добралась домой.
Напомним, в прошлом году Наталью Бочкареву поймали с кокаином, который она спрятала в нижнем белье. Актрису задержали сотрудники полиции, но ей удалось отделаться штрафом. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Подавляющее большинство россиян и коллег артистки осудили звезду. Но нашлись и те, кто морально поддержал ее.
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