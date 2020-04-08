Молодая супруга Гордона устала от собственных детей

Молодая супруга журналиста Александра Гордона Нозанин Абдулвасиева все свое время теперь уделяет наследникам – сыновьям Александру и Федору. Накануне девушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте серию снимков с наследниками.
"Чистосердечное признание: Я, Абдулвасиева Ноза, офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми. Точка", – написала жена телеведущего.
Поклонников умилило семейное фото. Кроме того, многие рассказали, что тоже, как и Ноза, стали больше времени уделять наследникам. "Да-да, дети радуются. Мой внук сказал, его мечта сбылась – вечные выходные с родителями, спасибо корановирус! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)" – поделилась подписчица.
Напомним, Гордон и Абдулвасиева в браке уже около семи лет. При этом у супругов колоссальная разница в возрасте. Журналист старше своей избранницы на 30 лет. Но их, судя по всему, это ничуть не смущает. Пара счастлива вместе. К слову, для Александра это уже третий официальный союз.
Популярные темы форума
О кошках
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Нужен совет
Куда пропала Лиона?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Анатолий
Не помыла руки
Как не потолстеть на карантине?
Муж изменил с коллегой