Об уходе Надежды Бабкиной высказалась известная актриса

Известие о том, что Надежда Бабкина в больнице, появилось пару дней назад, хотя ее госпитализировали еще 1 апреля. Знаменитости переживают за артистку.

Как только стало известно о том, что Надежда Бабкина попала в больницу, поползли слухи, что у нее коронавирус, пандемия которого бушует по всему миру. Именно из-за этой заразы россияне сидят на карантине почти полтора месяца.

Близкие утверждают, что у певицы инфекция не подтвердилась. А по сообщениям источников в медицинской среде, течение заболевания показывает "абсолютно коронавирусную клиническую картину" с осложнением в виде обширной пневмонии.

Артистка находится в медикаментозной коме. Звезду ввели в это состояние для наиболее эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких.

Поклонники и друзья переживают за Надежду Бабкину. Для певицы Аниты Цой госпитализация артистки стала очень неприятной новостью. "Я в шоке, пытаюсь переварить", – призналась исполнительница. Она выразила желание связаться с близкими Надежды Бабкиной, чтобы узнать подробности ее состояния. "Надюше – слова поддержки! У нее сильный характер, и это должно помочь", – убеждена Цой.

Эвелина Бледанс не знала о том, что Надежда Бабкина попала в больницу. "Мы ни с кем не прощаемся. Я уверена, что человек с такой жизненной силой и таким позитивом не может просто так уйти и исчезнуть. Уверена, что она будет бороться и победит любую болезнь. Все будет хорошо", – цитирует актрису Teleprogramma.pro.