А где усы? Николаев сильно изменился после болезни

Накануне композитора Игоря Николаева выписали из больницы. Музыкант наконец-то воссоединился с семьей.

26 марта народный артист попал в медицинский центр в Коммунарке с симптомами пневмонии. Врачи заподозрили у композитора новый тип коронавируса. К счастью, опасения медиков не подтвердились: результаты теста оказались отрицательными. 6 апреля Игоря Николаева выписали из больницы.

Супруга Юлия Проскурякова сняла на видео долгожданное возвращение артиста домой. На записи, опубликованной в социальной сети "Инстаграм", музыканта обнимает четырехлетняя дочь Вероника. "К нам приехал, к нам приехал... Папа Игорь, дорогой", – подписала ролик жена Игоря Николаева.

Многие поклонники обратили внимание, что композитор сильно изменился после болезни: в ролике он запечатлен без усов. Как передает "Комсомольская правда", Игорь Николаев стал выглядеть свежее и моложе.

6 апреля СМИ сообщили, что медицинский центр в Коммунарке покинул эстрадный певец Лев Лещенко. Ранее у него диагностировали коронавирус. 78-летний артист провел несколько дней в реанимации, однако к счастью, врачам удалось стабилизировать его состояние, и вскоре Льва Лещенко перевели в обычную палату.