"Я очень сильно испугалась": заболевшая дочь Охлобыстина рассказала о коронавирусе

Медики отказывались приезжать к Анфисе, поэтому ее лечением первое время занималась мать. Супруга Ивана Охлобыстина была уверена, что у дочери обычная ангина. Несмотря на принятые меры, девушке становилось хуже.
Сначала поднялась температура, появился насморк, а также боль в горле. Вскоре Анфиса заметила, что у нее пропало обоняние. Это стало поводом для вызова на дом инфекционистов и сдачи анализа на коронавирус. "Я очень сильно испугалась", – призналась дочь Охлобыстина.
Когда стало понятно, что Анфиса больна, анализы пришлось сдать и остальным домочадцам. Сейчас все они находятся на карантине, в том числе глава семейства.
Звездная наследница уже чувствует себя лучше. Температура пришла в норму, постепенно возвращается обоняние, сообщает издание "7Дней".
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