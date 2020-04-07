"Ее убивает не коронавирус": раскрыта настоящая причина тяжелого состояния Бабкиной

Надежду Бабкину доставили в подмосковный госпиталь 6 апреля. С начала месяца она боролась с двухсторонней пневмонией, но выяснилось, что это одна из форм коварного коронавируса. После госпитализации врачи приняли решение ввести артистку в медикаментозную кому.
Специалисты по тонким материям считают, что убивает "казачку Надю" не китайская зараза, а нечто другое, к чему традиционная медицина относится скептически. "Мы имеем дело со сглазом, – заверила "Дни.ру" практикующая колдунья. – А это не что иное, как внедрение в ауру человека негативных программ, которые способны нарушить целостность всего организма и привести к тяжелым последствиям. Попавшая в биополе низкочастотная негативная энергия приводит к дисбалансу, а в итоге происходит обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета".
Предположительно, Бабкину могли сглазить на программе Первого канала "Сегодня вечером". Она вышла в эфир 21 марта и была посвящена отмечавшемуся 19 марта 70-летию певицы. Снимали ее накануне. Вся передача была сплошным панегириком артистке. Нелли Кобзон, например, заявила: "Я от всей души желаю тебе становиться еще красивее, хотя больше уже некуда – Ани Лорак на твоем фоне вообще не смотрится!"
Многие в студии и у телевизоров завистливо смотрели на цветущую певицу, которая "черта не боится. Вот и сглазили Надежду Георгиевну...
Напомним, что Надежда Бабкина находится в группе риска из-за возраста. Согласно статистике, люди старше 65 лет хуже всего справляются с коронавирусом. Смертность в возрастной группе от 70 до 79 лет достигает 8%, что в два раза больше среднего показателя.
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