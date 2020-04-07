"Ее убивает не коронавирус": раскрыта настоящая причина тяжелого состояния Бабкиной

Новость о том, что Надежда Бабкина находится в реанимации и введена в искусственную кому, стала для многих шоком. Певицу все знают бодрой, энергичной, деятельной – болезнь с ней меньше всего ассоциируется. Между тем состояние звезды ухудшается.



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