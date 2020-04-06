СМИ: У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Появились тревожные данные о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. В средствах массовой информации пишут, что у нее диагностирован коронавирус.

Появилась информация о том, что у Надежды Бабкиной диагностировали COVID-19. Другие источники гласят, что ситуация менее радикальна, и народную артистку лишь проверяют на наличие заболевания.

В любом случае, данные о состоянии здоворовья звезды вызывают тревогу. Уточняется, что народная артистка почувствовала ухудшение самочувствия пять дней назад в своей квартире. Сначала медики диагностировали у знаменитости пневмонию. После этого, как пишет телеграм-канал Mash, Бабкину положили в больницу, где ей якобы подтвердили COVID-19.

Позже артистку госпитализировали. Стоит отметить, что буквально недавно она собиралась на репетиции с работниками театра, обещая исполнить что-нибудь в прямом эфире.

Надежда Бабкина всегда славилась своим трудолюбием. Ранее поэт-песенник Михаил Шабров поведал историю, которая это подтверждает. По словам Шаброва, однажды Бабкина с высокой температурой вышла на сцену. Певица обещала, что выступит перед тесным кругом знакомых, поэтому решила сдержать свое слово несмотря ни на что.

