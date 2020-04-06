"Свобода!": Винокур эмоционально высказался о выздоровлении Лещенко от коронавируса

Юморист обратился к другу с теплыми словами. Владимир Винокур искренне порадовался тому, что Лев Лещенко излечился от коронавируса и может покинуть больницу в Коммунарке.

В своем инстаграм-аккаунте артист адресовал певцу добрый пост. Он поздравил товарища с выпиской. "Лев – ура! Свобода!", – написал юморист.

Кроме того, Владимир Винокур призвал исполнителя больше так не пугать поклонников и друзей. Он пожелал Льву Лещенко здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, народный артист России вместе с женой две недели провели в больнице Коммунарки. У них подтвердился коронавирус. 6 апреля выяснилось, что они выздоровели и могу ехать домой.

Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в России довольно напряженная. В больнице республики Коми выявлено массовое заражение опасной инфекцией. Заболели по меньшей мере девять человек, в том числе и медперсонал.

Для профилактики распространения коронавируса в России некоторые регионы прервали транспортное сообщение с Москвой, где больше всего заболевших.

