"Свобода!": Винокур эмоционально высказался о выздоровлении Лещенко от коронавируса

В своем инстаграм-аккаунте артист адресовал певцу добрый пост. Он поздравил товарища с выпиской. "Лев – ура! Свобода!", – написал юморист.
Кроме того, Владимир Винокур призвал исполнителя больше так не пугать поклонников и друзей. Он пожелал Льву Лещенко здоровья и долгих лет жизни.
Напомним, народный артист России вместе с женой две недели провели в больнице Коммунарки. У них подтвердился коронавирус. 6 апреля выяснилось, что они выздоровели и могу ехать домой.
Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в России довольно напряженная. В больнице республики Коми выявлено массовое заражение опасной инфекцией. Заболели по меньшей мере девять человек, в том числе и медперсонал.
Для профилактики распространения коронавируса в России некоторые регионы прервали транспортное сообщение с Москвой, где больше всего заболевших.
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