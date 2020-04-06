Волочкова похвасталась комплиментами от покойного Кобзона

Балерина опубликовала в инстаграм-аккаунте несколько кадров с благотворительного концерта. Событие проходило в Кремлевском дворце в 2006 году. На мероприятие "Анастасия Волочкова – детям России" пригласили три с половиной тысячи ребят из 12 регионов страны.
На концерте присутствовал и Иосиф Кобзон, который со сцены произнес несколько теплых слов в адрес балерины. "Хотел бы сказать спасибо Анастасии Волочковой, Насте, за то, что она вполне осознанно, став мамой, отдает свое творчество, свое время детям нашим российским. Спасибо тебе большое", – говорит певец.
Танцовщица отметила под видео в "Инстаграм", что ей безумно приятно вновь услышать комплименты от мэтра. "Берегу в памяти", – цитирует Волочкову Пятый канал. Также балерина заверила подписчиков, что не перестанет их радовать. Она поблагодарила всех, кто вместе с ней пересмотрел запись архивного концерта, который транслировался на ее сайте.
Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Мужчина долгое время боролся с раком, однако болезнь оказалась сильнее. Артист не дожил 12 дней до своего 81-го дня рождения.
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