Коронавирус отнял мать у Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри недавно перебрались в США из Канады, так как решили вплотную заняться работой. Однако планам помешал коронавирус.

В Америке, как и во многих странах мира, объявлен карантин из-за пандемии. Герцоги практически не покидают пределов дома, и это сильно печалит жену принца. Ведь в Лос-Анджелесе проживает мать актрисы.

63-летняя Дория Рэгланд входит в группу риска, поэтому дочь не может приехать к родительнице в гости. Женщины еще ни разу не виделись после переезда. Это особенно обидно, ведь их дома находятся почти рядом.

Как сообщает пресса, Меган Маркл страдает из-за разлуки с мамой. Девушка стремилась переехать в Америку как раз для того, чтобы быть ближе к родительнице. Пока не ясно, когда актриса сможет навестить Дорию, так как ситуация с коронавирусом в мире все еще нестабильна.

Правда, Меган Маркл все же нашла способ изредка видеться с матерью. Женщины почти каждый день общаются по видеосвязи. Иногда к актрисе во время звонка присоединяется 10-месячный Арчи, сообщает Пятый канал.

Напомним, с апреля принц Гарри и его жена официально лишены титулов. Пара сложила с себя полномочия членов королевской семьи. Теперь они будут самостоятельно зарабатывать на жизнь, так как Елизавета II лишила внука содержания.