Освобождайте аппарат ИВЛ: Лещенко указали на дверь в палате "Коммунарки"

В какой-то момент состояние артиста было критическим, и его даже переводили в реанимацию. Однако позже угроза отступила и его поместили в обычную палату. Теперь и вовсе стало известно, что от коронавируса Лев Лещенко излечился.
"Арсен (лечащий врач – Прим. ред.) зашел в палату, показал на пальцах "викторию" и сказал: "Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!" – цитирует Лещенко "МК".
Накануне, как сообщал канал НТВ, артиста перевели из реанимации в обычную палату. Андрей Гайдель, директор культурного фонда Льва Лещенко, пояснял: "Он сдал повторно, потому что последний оказался сомнительным. У нас весь коллектив, все, кто с Львом Валерьяновичем, общались, здоровы".
В том, что Лещенко в шутку указали на дверь, есть свой резон. Дело в том, что количество палат, индивидуальных боксов, операционных и реанимационных отделений ограничено, а число больных может увеличиваться, и всем надо оказать своевременную профессиональную помощь.
Напомним, строительство больничного комплекса из девяти корпусов общей площадью 157 тысяч квадратных метров на участке площадью 13 га в поселке Коммунарка стартовало в 2017 году. По плану здесь должна была появиться современная больница на 1066 мест с 30 операционными и двумя тысячами людей персонала. В декабре 2019 года была сдана первая очередь – четыре корпуса больницы на 606 коек.
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