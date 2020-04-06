Освобождайте аппарат ИВЛ: Лещенко указали на дверь в палате "Коммунарки"

Когда стало известно, что Лев Лещенко мог подцепить коронавирус, а заодно заразить половину шоу-бизнеса, все были в шоке. Артист, напомним, вернулся с гастролей по США и Канаде, после чего посетил день рождения сестры продюсера и композитора Игоря Крутого и снялся в передаче Андрея Малахова, а лишь затем попал в больницу



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