Известная актриса поплатилась за участие в шоу "Последний герой"

Наталья Бардо отправилась на необитаемый остров с командой звезд. Актриса с трудом выполнила одно из последних испытаний.

Шоу "Последний герой. Зрители против звезд" успешно идет на телеканале ТВ-3. Несколько недель назад остатки групп селебрити и обывателей объединили. Теперь они сражаются на одной стороне в команде под названием "Герои".

С каждым днем испытания становятся все сложнее. Например, в одном из последних выпусков нужно было съесть насекомых. Правда, не всем задание показалось сложным. Рэпер Птаха еще в начале шоу поймал змею, убил ее и употребил в пишу. Артист гордится, что может съесть все что угодно. Однако не у всех желудок крепкий, как у исполнителя.

Известная актриса Наталья Бардо хоть и выполнила задание, уже через пару часов поплатилась за это. Ее организм не принял насекомых. В течение нескольких дней девушку тошнило. Она не могла подняться с лежанки, ее мучили головокружения и сильные боли в области живота.

Рэпер Птаха подшучивал над соплеменницей и не верил, что безобидные букашки доставили девушке столько хлопот. Он посоветовал ей пить водичку и лежать. Другой коллега по команде – зритель Михаил Еремеев – вообще заявил, что артистке следует покинуть остров, но Наталья Бардо решила не сдаваться.