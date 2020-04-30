Сраженную пневмонией Бабкину решили отправить домой из больницы

Поступила свежая информация о самочувствии Надежды Бабкиной. Певице стало заметно лучше.

Исполнительный директор театра "Русская песня" Надежды Бабкиной Антон Собянин поделился подробностями. По его словам, певицу планируют выписать уже 1 мая.

"Все хорошо", – приводит слова Антона Собянина РИА Новости. Ранее пресс-атташе театра Александр Велор говорил, что звезда находится на лечении в больнице в Коммунарке с пневмонией, коронавирус у нее не был обнаружен.

Напомним, недавно возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор говорил, что врачи планируют отпустить артистку домой через десять дней полностью здоровой. Судя по всему, знаменитости стало заметно лучше, если ее выписывают уже завтра.

Как писали "Дни.ру", в больнице Надежда Бабкина провела почти месяц. Говорят, столь продолжительное лечение певицы в Коммунарке обусловлено тем, что исполнительница долгое время пыталась выздороветь самостоятельно. Когда певица попала в клинику, ее ввели в искусственную кому.