Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Среда
29 апреля
Лента новостей
08:43
Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике
08:30
Пугачеву втянули в грязный скандал с плагиатом
08:29
Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать
08:04
Странная розовая папка в руках Путина на совещании вызвала много вопросов
06:12
Сябитова усомнилась в адекватности ждущих идеального мужчину женщин
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 апреля 2020 года
04:09
Сказала нет сексуальному белью: Миддлтон променяла кружева на утягивающие панталоны
02:02
Джигану ничего не светит: Самойлова объявила о новом этапе в жизни
00:05
Зеленский нанес последний удар умирающей Украине
23:58
"Солнышки": Нюша умилила россиян трогательным фото с дочкой
22:02
У российских медиков начал появляться иммунитет к коронавирусу
21:49
Успенская вызывает на дом оркестр во время пандемии
21:27
"Фу!": вывалившая тыкву Алферова вызвала оторопь
21:21
Дональд Трамп намерен засудить Китай за коронавирус
21:17
Как забыть бывшего: советы психолога
21:06
"Вешу, как в 10 классе": Порошина исхудала после расставания
21:01
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
21:00
Кто чаще болеет коронавирусом: мужчины или женщины
20:33
Секси-велосипедки: Ляйсан Утяшева возбудила народ снимком из гардеробной
20:32
В Минздраве заявили об опасности коронавируса для мозга
20:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 апреля 2020 года
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:58
У Прилучного заподозрили тревожный симптом опасного заболевания
19:54
"Ты врезал мне? Прости!": в Сети высмеяли унизившуюся Муцениеце
19:38
"Ее карьера закончена": Регине Тодоренко вынесли суровый приговор
19:32
Путин пообещал новый этап борьбы с коронавирусом
19:27
Как Россия отпразднует День победы на карантине из-за коронавируса
19:11
Тайная возлюбленная Батрутдинова оказалась беременной
19:11
Звезда "Папиных дочек" окончательно превратилась в мальчика
19:09
Ургант заступился за опозоренную Тодоренко
19:08
"Скандал был ради пиара": Джиган презентовал новую песню о семье
19:05
Женщина с отрубленной мужем рукой внезапно поддержала Тодоренко
18:52
"Впереди сложный процесс": Путин об опасности отмены карантина
18:37
Гороскоп на 29 апреля 2020 года
18:33
Психиатры бьют тревогу: голос покойницы Началовой без конца преследует "сестричку" Исаеву
18:15
Запахи оказались одной из причин набора веса
18:00
"Мне с такой мордой тяжело выходить в эфир": на что жаловалась Ирина Цывина перед смертью
17:58
Алсу объявила о сборе 40 миллионов рублей на лечение ребенка
17:51
Путин объявил о продлении карантина из-за коронавируса
17:47
Как вычислить олигарха по лицу: хитрости от психолога
17:31
Пенсионерке Долиной наставили рога из-за больших денег
17:30
Беременная звезда "Дома-2" призналась в отношениях с женатым мужчиной
17:30
В Москве продлен карантин из-за коронавируса
17:30
Лопырева приобрела коляску для сына за баснословную сумму
17:21
Актриса Наталья Гвоздикова: За что Господь послал мне такое испытание?
17:10
"Инопланетное происхождение": найдена связь между видео с НЛО и коронавирусом
17:09
Марат Башаров решился на ДНК-тест после скандала
16:57
Тимати за неприлично дорогую сумму купил квартиру с убогим видом
16:46
"Надеюсь, переживем": запертая дома Валерия встревожена агрессивным поведением Пригожина
16:45
Молодая супруга Петросяна радует народ пикантными фото из ванной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову
Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной
Сраженному недугом отцу Жанны Фриске стало хуже
Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь
"Это неизлечимо": критик Аллы Пугачевой жутко себя чувствует
Шоу-бизнес

Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать

Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Скоро будет месяц, как Надежда Бабкина находится в больнице с пневмонией, похожей на коронавирусную. О том, как себя чувствует артистка, рассказал ее давний возлюбленный, певец Евгений Гор.
прочитано 714 раз

Говорят, столь продолжительное лечение Надежды Бабкиной в Коммунарке обусловлено тем, что артистка долгое время пыталась выздороветь самостоятельно. По слухам, певица почувствовала себя плохо еще в конце зимы, когда вернулась с Евгением Гором из Америки, где они гостили у друзей. В России Надежда Бабкина ставила себе капельницы, чтобы поднять иммунитет.

ПО ТЕМЕ

Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной

Состояние изменилось: что происходит с Надеждой Бабкиной

А еще много работала в собственном театре, снималась, активно худела. Артистка готовилась с шиком отметить юбилей. В середине марта ей исполнилось 70 лет, однако энергии и жизнелюбию Надежды Бабкиной можно только позавидовать.

Когда певица попала в больницу, ее ввели в состояние искусственной комы. Говорят, медики это сделали, чтобы сохранить силы для борьбы с болезнью. При этом врачи не давали никаких прогнозов. Надежде Бабкиной стало лучше. Ее вывели из медикаментозной комы и скоро выпишут домой.

Радостными новостями поделился давний возлюбленный артистки Евгений Гор. "Врачи планируют отпустить ее домой через десять дней уже полностью здоровой!" – поделился новостью исполнитель.

Евгений Гор отметил, что они с Надеждой Бабкиной каждый день на связи. "У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию", – сообщил артист, немало удивив подписчиков.

В заключение Евгений Гор поблагодарил всех за поддержку. В инстаграм-аккаунте артиста поклонники пожелали скорейшего выздоровления Надежде Бабкиной и выразили надежду, что скоро увидят певицу.

Автор: 29 апреля 2020, 08:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

Пугачеву втянули в грязный скандал с плагиатом
Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать
Сябитова усомнилась в адекватности ждущих идеального мужчину женщин
Сказала нет сексуальному белью: Миддлтон променяла кружева на утягивающие панталоны

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной

Продюсер дал интервью на щекотливую тему
Шоу-бизнес

Сраженному страшной болезнью Васильеву нашли замену

Телеведущий пока не в состоянии работать
Шоу-бизнес

Наргиз сделала заявление о раке

При первом обращении в клинику врачи ничего не обнаружили
Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир

Президента Украины распекли за унижение

Гороскоп

Гороскоп на 29 апреля 2020 года
Гороскоп на май 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+