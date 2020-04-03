Старики умирают первыми: пожилая Дубовицкая в панике из-за смертельного вируса

В разгар пандемии врачи советуют людям не покидать пределы дома. Особенно COVID-19 опасен для людей пожилого возраста. Изрядно беспокоятся даже те, кто сможет легко перенести заболевание, что уж говорить о людях старше 60 лет. Особый эффект на звезд произвело случившееся со Львом Лещенко. Мужчина с коронавирусом почти две недели провел в больнице на грани жизни и смерти и до сих пор находится в медучреждении под наблюдением врачей.
71-летняя Регина Дубовицкая заявила, что слухи о болезни певца дошли до нее моментально. Ей даже пришлось выключить мобильный телефон – не могла бесконечно отвечать на вопросы о здоровье.
Она отметила, что старается не поддаваться панике. Однако артистка все равно волнуется, поэтому регулярно проводит дома влажную уборку. "Только главное еще думать о чем-то хорошем", – цитирует ведущую издание Starhit.
Женщина продолжает работать даже в период самоизоляции. Сейчас она трудится над написанием сценария для очередного шоу. Как отметила Регина Дубовицкая, все репетиции с артистами идут по плану, без задержек. Правда, теперь коллеги общаются только по телефону.
В свободное от работы время знаменитость перечитывает любимые книги. Сейчас она наслаждается сочинениями Ивана Бунина.
"А пока призываю всех сидеть дома, не бегать и шашлыки не жарить!" – добавила звезда.
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