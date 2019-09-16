Дубовицкая послала на три буквы зрительницу "Аншлага"

Регина Дубовицкая является бессменной ведущей передачи "Аншлаг" более 25 лет. Она рассказала о том, как однажды прокололась, перепутав Владимира Винокура со зрительницей.

Регина Дубовицкая призналась, что не раз становилась объектом для розыгрышей аншлаговцев. "Однажды по телефону незнакомец назвался помощником министра культуры и предложил должность заместителя министра – мол, личное пожелание президента. А оказалось, это Винокур так пошутил", – рассказала телеведущая.

В другой раз, уже наученная опытом, звезда "Аншлага" решила своевременно отреагировать, но получилось только хуже. "Снимаешь трубку, слышишь голос непонятный, который какую-то хрень несет. Затем соображаешь: наверное, Винокур. Он так голос меняет – не узнать. Один раз прокололась. Решила, на линии Владимир Натанович, а оказалась действительно какая-то зрительница. А я взяла и послала на три буквы. Пришлось потом еще извиняться!" – цитирует Дубовицкую StarHit.

Нередко "Аншлаг" подвергается критике. Телеведущая раньше называла это "ничем не аргументированной руганью" и обижалась. Тем не менее она убеждена: если зрители смотрят, а рейтинги растут, значит, все нормально. Сейчас ей все равно. Телеведущая сказала: "Повторяю артистам слова Чарли Чаплина: "Осы нападают на хорошие фрукты!"

Регина Дубовицкая много лет собирает записки из зала, поступающие во время передачи. Артисты предлагают ей издать их как книгу. Юморист Сергей Дроботенко даже название придумал. Телеведущая призналась, что когда-нибудь решится на это, а пока бережно собирает записки и хранит в шкафу.