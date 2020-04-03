Стало известно о передозировке у Собчак

В Сети распространились сенсационные данные. Якобы Ксения Собчак перебрала с запрещенными препаратами.

Ксения Собчак не скрывала, что никогда не была примерной девочкой. Однако сложно поверить в те данные, которые распространились в Сети. Сообщается, будто в юности Ксюша пристрастилась к наркотикам. По слухам, будущей гламурной блондинке не было и 20 лет.

Якобы однажды Собчак переборщила с дозой и чуть не умерла. По некоторым данным, в тот момент учительница по русскому языку оказалась рядом и спасла дочь тогдашнего мэра Санкт-Петербурга. Будто бы за это благодарный Анатолий Собчак щедро наградил женщину, сообщает "Экспресс газета".

В Сети эта чудовищная информация (которая больше похожа на клевету) распространилась, когда ею поделилась одна из учениц той самой преподавательницы. Якобы эта учительница давала частные уроки и разоткровенничалась со своей воспитанницей.

Интересно, что эти данные прокомментировала другая пользовательница, якобы тоже занимавшаяся с этой учительницей и также осведомленная относительно этой истории. Будто бы после всего произошедшего Ксения Собчак навсегда завязала с запрещенными веществами.

Интересно, что в недавнем откровенном интервью балерина Анастасия Волочкова подтвердила информацию о том, что у Ксении Собчак якобы были проблемы с наркотиками. Более того, будто бы гламурная блондинка и выпивала.

Все началось с того, что в эфире на федеральном телеканале журналистка обвинила балерину в том, что она увела ее возлюбленного Вячеслава. Анастасия Волочкова опровергла это.

"Нет, я никогда не уводила у Ксюши жениха по имени Вячеслав, она напрасно меня в этом обвиняет. В тот момент, о котором говорит Ксюша, она не с Вячеславом жила, а с Умаром, которой подсадил ее на алкоголь и наркотики. Ее мама тогда пригласила меня в свою квартиру на Фонтанке, пригласила туда же Славу (с которым я там увиделась первый раз в жизни) и попросила спасти Ксюшу", – ранее в интервью рассказала Анастасия Волочкова.

Мать журналистки обратилась за помощью к балерине, чтобы та вызвала ревность у Собчак и таким образом помогла ей избавиться от пагубных привычек и вернуться к нормальной жизни.

