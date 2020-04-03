"Можно в обморок упасть!": сидящий на карантине Верник шокировал своим внешним видом

Телепродюсер Игорь Верник уже 17 дней сидит на домашнем карантине в связи с пандемией коронавируса. Судя по его внешнему виду, самоизоляция актеру дается крайне тяжело.

Накануне артист опубликовал новый снимок в своем микроблоге, на котором запечатлен в несвойственном ему амплуа. Волосы и брови звезды стали рыжего цвета, они взлохмачены, и видно, что с ними давно не работал стилист. Но хуже всего выглядят зубы Игоря – они пожелтели и разъехались в разные стороны.

"Взглянул сейчас на себя в зеркало – остался доволен, сразу сфотографировал и выкладываю. Главное во время самоизоляции – не опустить руки и не опуститься самому. Сейчас все дают советы, чем заняться на карантине. За 17 дней я проверил это на себе и получил прекрасный результат. Делюсь", – написал актер в своем инстаграм-аккаунте.

Прежде всего, по словам Верника, не стоит забывать о личной гигиене и занятиях спортом. Также важно читать хорошую литературу и всеми силами стараться избегать упаднических настроений. Только в этом случае удастся увидеть результат.

"Время быть собой! Так что, я рад, что перестал краситься и вернул, наконец, свой цвет волос", – резюмировал Игорь.



Поклонники, конечно, сразу поняли, что Верник использовал грим. Тем не менее, многие оценили его креативный подход. "Игорь, ты супер! Тебе идет рыжий цвет, а от улыбки можно в обморок упасть", – заявила фанатка.