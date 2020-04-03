"Думать надо о сильных": Собчак высказалась о пандемии коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне и сделала важное заявление относительно ситуации в стране. Светская львица уверена, что помогать надо в первую очередь не больным, а здоровым.
"Помните главное правило авиакатастрофы? Вначале маску на себя, потом на ребенка. Помните, почему? Если потеряете сознание – не спасете ни себя, ни ребенка. Спасти слабых (больных) может только сильный (здоровый). Это точно", – высказалась супруга Константина Богомолова.
Журналистка отметила, что активные "исчезают" с большей скоростью, нежели зараженные. Они превращаются в отчаянных и безработных, и в этом таится настоящая опасность. Таких людей десятки миллионов, а больных коронавирусом – сотни тысяч.
"Думать надо о сильных. Только сильные спасут всех остальных. У меня все", – резюмировала Собчак.
Согласно данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в России превысило четыре тысячи. По всему миру насчитывается почти 900 тысяч инфицированных.
Популярные темы форума
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи
Туристов ненавижу
Из какого вы города?