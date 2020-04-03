"Не выпущу": пенсионерка Успенская спуталась с молодым смазливым красавчиком

"Хоть волосьев я лишен,/ А жениться я должон! Шах персидский тоже лысый,/ А имеет сорок жен!" – уверял Царь в филатовском "Сказе про Федота-стрельца". У Любови Успенской с прической пока все в порядке. Да и во внимании красивых мужчин нет недостатка.



Любовь Успенская ценит талантливую молодежь. Все помнят ее нашумевший дуэт с юным SYGO. Теперь у певицы появился новый фаворит.

В конце февраля артистка отпраздновала 66-летие. И лучшим подарком, как оказалось, стало присутствие на празднике 28-летнего грузинского музыканта Левана Кбилашвили, которого пригласили друзья звезды. Голос, внешность и харизма парня настолько понравились Успенской, что она решила заняться его "раскруткой".

Леван Кбилашвили знаком публике по седьмому сезону вокального суперпроекта Первого канала "Голос" – он был в команде Константина Меладзе. Теперь, при помощи падкой на юных красавцев Любоньки его, конечно, ждут настоящие слава и успех.

"Как чувствовала, что он мне понравится. Моя интуиция еще никогда меня не подводила. Оказалось, что Леван – потрясающий мальчик. Он вышел на сцену с оркестром и просто сделал этот праздник. Выступал так долго, что многим артистам так и не хватило места. А я поняла, что он – золотая рыбка, и я его не выпущу", – цитирует Успенскую Cosmopolitan.

До прихода в шоу-бизнес Леван занимался дзюдо, был чемпионом Тбилиси. Получив тяжелую травму, оставил спорт. По образованию он юрист, но всегда хотел тяготел к музыке. Примечательно, что парень не женат. Успенская замужем в четвертый раз, но, как говорится, кому это мешало... Такой красавец кого хочешь с ума сведет!