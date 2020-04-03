"Не выпущу": пенсионерка Успенская спуталась с молодым смазливым красавчиком

Любовь Успенская ценит талантливую молодежь. Все помнят ее нашумевший дуэт с юным SYGO. Теперь у певицы появился новый фаворит.
В конце февраля артистка отпраздновала 66-летие. И лучшим подарком, как оказалось, стало присутствие на празднике 28-летнего грузинского музыканта Левана Кбилашвили, которого пригласили друзья звезды. Голос, внешность и харизма парня настолько понравились Успенской, что она решила заняться его "раскруткой".Леван Кбилашвили знаком публике по седьмому сезону вокального суперпроекта Первого канала "Голос" – он был в команде Константина Меладзе. Теперь, при помощи падкой на юных красавцев Любоньки его, конечно, ждут настоящие слава и успех.
"Как чувствовала, что он мне понравится. Моя интуиция еще никогда меня не подводила. Оказалось, что Леван – потрясающий мальчик. Он вышел на сцену с оркестром и просто сделал этот праздник. Выступал так долго, что многим артистам так и не хватило места. А я поняла, что он – золотая рыбка, и я его не выпущу", – цитирует Успенскую Cosmopolitan.
До прихода в шоу-бизнес Леван занимался дзюдо, был чемпионом Тбилиси. Получив тяжелую травму, оставил спорт. По образованию он юрист, но всегда хотел тяготел к музыке. Примечательно, что парень не женат. Успенская замужем в четвертый раз, но, как говорится, кому это мешало... Такой красавец кого хочешь с ума сведет!
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