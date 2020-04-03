"Надо за себя взяться": как раньше выглядел сын Сафронова

К 30 годам сын Никаса Сафронова набрал как минимум 150 лишних килограммов. Весы показывают Луке больше 240.

Накануне пианист заявил о желании взяться за себя. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал снимок, на котором закинул ногу на забор. Оказалось, что таким образом он попытался повторить знаменитый шпагат балерины Анастасии Волочковой.

Фолловеры, узнав о намерении Луки избавиться от лишнего веса, обрадовались. Многие поддержали наследника Сафронова, рассказав личные истории о похудении. "Да неужели? Давай, дружище, ты сможешь похудеть!" – заверил подписчик.

В качестве мотивации фанаты решили напомнить Луке, как он выглядел раньше, сообщает Пятый канал. До того, как молодой человек набрал 166 лишних килограммов, он был очень привлекателен. Это было всего девять лет назад, но, глядя на снимки сына Никаса, невозможно поверить, что речь идет об одном и том же человеке.

"Надо за себя взяться. Всю еду не съесть", – отметила участливая фанатка.

Поклонники искренне верят, что у Луки все получится. Многие, в том числе среди подписчиков наследника Сафронова, сталкивались с проблемой ожирения, но благодаря усердной работе над собой им удалось одержать победу.



