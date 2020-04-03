"Это подло": известный адвокат высказался о Максиме Фадееве

В 2019 году между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечными Наргиз Закировой и Олегом Майами случился скандал. На эту тему высказался звездный адвокат Сергей Жорин.

Сергей Жорин дал большое интервью в программе "Алена, блин!". Он высказался о разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, прокомментировал нападки своей бывшей жены Кати Гордон и не оставил без внимания ситуацию с Максимом Фадеевым.

В прошлом году продюсер попал в грандиозный скандал: певица Наргиз Закирова обвинила его в срыве своих концертов и сообщила о расторжении контракта. Затем последовала череда откровений с обеих сторон, которая лишь раздула конфликт. А тут еще подключился второй подопечный Максима Фадеева – певец Олег Майами, который также нелестно высказался в его адрес.

Кульминацией стало официальное заявление Максима Фадеева о роспуске продюсерского центра. Он подчеркнул, что всем артистам позволено исполнять песни, написанные в сотрудничестве с ним, кроме двоих. Было очевидно, что речь шла о Наргиз и Олеге. Позже ситуация изменилась: последний попросил прощения у продюсера, а первая начала работать с Виктором Дробышем.

Сергей Жорин, который часто общается с продюсером, встал на сторону Максима Фадеева. Он обрушился с критикой на Закирову и Майами, которые, по его мнению, поступили очень некрасиво, предав человека, с помощью которого заработали немалые деньги и стали знаменитыми.

"Максим – очень ранимый и душевный человек. Видимо, именно это и дает ему возможность писать музыку. Он болезненно предательство переживает плюс у него сердце слабое. Все его артисты знают это и все равно не выбирают выражения. Я считаю, что это подло", – высказался Жорин.