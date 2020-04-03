Врач заговорила о раке после слов Фадеева о стремительном похудении

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Пятница
3 апреля
Лента новостей
13:36
Возможен летальный исход: российская актриса попала в больницу с неутешительным диагнозом
13:22
"Дал ей затрещину хорошую": Башаров откровенно об избиении жен
13:16
"Не выдержали неделю вместе?": Мария Кожевникова показала синяк под глазом
13:14
Предсказан скорый конец НАТО из-за коронавируса
13:11
"Можно в обморок упасть!": сидящий на карантине Верник шокировал своим внешним видом
13:09
"С волосами лучше": лысый Газманов вызвал оторопь
13:01
Жительница Сочи до смерти забила грудного ребенка
12:48
Москвичей предупредили о резком усилении ветра
12:32
"А как же карантин?": Пегова в спортзале продемонстрировала стройные ножки
12:28
"Вброс": сделано заявление о мерзкой лжи Степаненко о Петросяне
12:26
"Думать надо о сильных": Собчак высказалась о пандемии коронавируса
12:21
Стоянов раскрыл детали жутких мучений друга перед смертью
12:04
"Не выпущу": пенсионерка Успенская спуталась с молодым смазливым красавчиком
11:56
Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года
11:54
Как переживают самоизоляцию в доме звезды "Великолепного века"
11:41
В Приморье обрушился мост
11:32
"Надо за себя взяться": как раньше выглядел сын Сафронова
11:25
В России выявлено более 600 новых случаев заражения коронавирусом
11:12
"Ужас!": продление самоизоляции привело Дану Борисову в шок
11:06
Ложное чувство безопасности: объявлено о вреде масок при защите от коронавируса
10:55
"Ужасно": как выживает в самоизоляции ослабленный борьбой с раком Юдашкин
10:52
Малахов и Борисов "подрались" за обманутую Самойлову
10:35
"Страшно смотреть!": Боня крепко приложила обколотую Шишкову
10:12
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
10:04
"Это подло": известный адвокат высказался о Максиме Фадееве
09:53
Врач заговорила о раке после слов Фадеева о стремительном похудении
09:52
"Это праздник": народ в восторге от появления сексуальной и стильной Заворотнюк
09:21
"Не представляю, как буду выходить на сцену": изменившийся Лещенко сделал заявление
09:12
"Не могу двигаться": зараженная коронавирусом рассказала о жутких страданиях
08:06
Как спасаться застрявшим за границей россиянам
06:31
Решила начать новую жизнь: Самойлова распродает свою одежду после разрыва с Джиганом
04:38
Звезда Голливуда поплатилась за избиение Джонни Деппа
02:16
Призывающая остаться дома Высоцкая подвергает себя опасности
23:49
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
21:21
"Совсем иная реальность": у изнеможденного карантином Билана опустились руки
21:04
"Новая возможность": назван неожиданный итог эпидемии коронавируса
21:02
"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
21:01
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
20:36
В Москве продлили режим самоизоляции
20:30
Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора
20:03
Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения
19:39
В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку
19:22
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
19:19
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей
19:17
На парковке торгового центра в Москве зарезали мужчину
19:02
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:01
Коронавирус: последние новости сегодня, 2 апреля 2020 года
18:46
В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом
18:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
18:31
"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Шоу-бизнес

Врач заговорила о раке после слов Фадеева о стремительном похудении

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Совет Максима Фадеева касательно похудения может нести серьезный риск для жизни и здоровья. Врач предупредила о вреде слов продюсера. 

Продолжение: "Это подло": известный адвокат высказался о Максиме Фадееве
прочитано 3634 раза

Ни для кого не секрет, что Максим Фадеев предпринимал попытки бороться с лишним весом. Временами даже достигал успеха: однажды удалось избавиться от 82 килограммов.

ПО ТЕМЕ

"Вмешательство свыше": Фадеев нашел объяснение пандемии коронавируса

Располневший Фадеев сильно разочаровал россиян

 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Недавно продюсер поделился с поклонниками методикой, которая оказалось для него эффективной. Фадеев рассказал, что перед приемом пищи необходимо выпивать 600 миллиграммов горячей воды, пишет Life.

Известный диетолог Маргарита Королева подвергла критике совет знаменитости. Эксперт убеждена, что метод не просто бесполезен, а еще и вредоносен. Горячая пища и вода зачастую провоцируют ненужные процессы в организме, поэтому, к примеру, онкобольным рекомендуют от них воздержаться.

Ранее Максим Фадеев порассуждал в своем инстаграм-аккаунте о пандемии коронавируса. Он убежден, что COVID-19 – наказание за грехи. Продюсер посоветовал поклонникам вспомнить о том, кто является ролевой моделью для молодого поколения, и сделать выводы.

По словам знаменитости, тяжелая ситуация – признак того, что человек не имеет достаточно контроля над эволюционными процессами. Природа всегда возьмет свое.

3 апреля 2020, 09:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вернувшиеся с того света российские знаменитости

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

Возможен летальный исход: российская актриса попала в больницу с неутешительным диагнозом
"Дал ей затрещину хорошую": Башаров откровенно об избиении жен
"Можно в обморок упасть!": сидящий на карантине Верник шокировал своим внешним видом
"С волосами лучше": лысый Газманов вызвал оторопь

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни

Артистка дала обещание и сдержала его
Шоу-бизнес

Какой ты горячий: Шаляпин две ночи подряд ублажал 75-летнюю старушку

Певец умеет доставить удовольствие
Шоу-бизнес

"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего

Разоткровенничалась пиарщица артистки
Шоу-бизнес

В семье Аллы Довлатовой случилось несчастье

Сын телеведущей попал в больницу

Гороскоп

Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Евгения Медведева сбежала из Канады
"Золото все липовое": Губерниев врезал оправдавшейся Резцовой
Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+