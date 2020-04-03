Врач заговорила о раке после слов Фадеева о стремительном похудении

Совет Максима Фадеева касательно похудения может нести серьезный риск для жизни и здоровья. Врач предупредила о вреде слов продюсера.

Ни для кого не секрет, что Максим Фадеев предпринимал попытки бороться с лишним весом. Временами даже достигал успеха: однажды удалось избавиться от 82 килограммов.

Недавно продюсер поделился с поклонниками методикой, которая оказалось для него эффективной. Фадеев рассказал, что перед приемом пищи необходимо выпивать 600 миллиграммов горячей воды, пишет Life.

Известный диетолог Маргарита Королева подвергла критике совет знаменитости. Эксперт убеждена, что метод не просто бесполезен, а еще и вредоносен. Горячая пища и вода зачастую провоцируют ненужные процессы в организме, поэтому, к примеру, онкобольным рекомендуют от них воздержаться.

Ранее Максим Фадеев порассуждал в своем инстаграм-аккаунте о пандемии коронавируса. Он убежден, что COVID-19 – наказание за грехи. Продюсер посоветовал поклонникам вспомнить о том, кто является ролевой моделью для молодого поколения, и сделать выводы.

По словам знаменитости, тяжелая ситуация – признак того, что человек не имеет достаточно контроля над эволюционными процессами. Природа всегда возьмет свое.