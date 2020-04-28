"Маргарита на балу Сатаны!": 53-летняя Литвинова не постыдилась обнажиться

Артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте черно-белую фотографию. Она была сделана в 2000 году для журнала Playboy. На кадре женщина запечатлена в ретро-образе.
Волосы Рената Литвинова уложила "холодной волной", характерной для 30-х годов прошлого века. Из одежды на артистке лишь туфли. Интимные зоны прикрыты тяжелой тканью. Звезда стоит возле мраморного камина, облокотившись на него одной рукой.
"Очень тревожное фото – тяжелый массивный статичный фон и хрупкая женщина в неустойчивой изломанной позе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из фолловеров Ренаты Литвиновой.
Поклонники с восторгом приняли архивный снимок. "Да это Маргарита на балу сатаны! 🔥👍💯 Королева! Мы – в восхищении!", "Действительно как в музее античных богинь", "Рената, Вы необыкновенная...!", "Потрясающая фигура, потрясающее фото", – отметили подписчики.
В период самоизоляции Литвинова старается чаще общаться с поклонниками в своих соцсетях. Женщина балует фолловеров "домашними" фотографиями с котом, вязанием и дочерью Ульяной. Недавно она показала редкие кадры из детства своего единственного ребенка.
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