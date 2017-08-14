Юлия Паршута об откровенной фотосессии: Мне не стыдно

Юлия Паршута участвовала в "Фабрике звезд", была солисткой в группе "Инь-Ян", приняла участие в скетчах "Даешь молодежь", а также запомнились своим ярким участием в шоу перевоплощений "Один в один". Сейчас девушка занялась сольной творческой карьерой. О том, как она шла к успеху, самых важных событиях своей жизни, мечтах и ошибках певица рассказала в интервью Dni.Ru.

Юля, ваш творческий путь не назовешь простым. Вы приняли участие в различных популярных проектах и теперь занялись сольной карьерой. В какой момент Вы почувствовали, что нашли себя? Когда Вы поняли, что уже пора остановиться и отдать всю себя музыке?

Во всех упоминаемых проектах, а в том числе и в кино, я проявила себя более чем неплохо, и это совсем не слабые проекты, и, в общем-то, есть чем гордиться. Что касается "остановиться" – это вообще не моя история. Попадись мне сейчас интересный проект или шоу, я вряд ли от него откажусь. Но пока таковых нет, и все, что предлагается, меня совершенно не трогает, может и слава Богу. И сейчас время сконцентрироваться на своей музыке. Я выпустила дебютный альбом ∞НАВСЕГДА∞ без продюсеров и ПЦ, и в полную силу, не медля ни секунды, принялась за работу над вторым. А уже ‪8 августа, совместно с молодым талантливым диджеем Yan Space, выпускаю новый танцевальный сингл "Солдаты".

Композиция "Месяц май" – важный эпизод в Вашей жизни (как утверждают СМИ). Расскажите подробнее.

Песню “Месяц май” написал для меня мой папа. Она повествует о всех, кто воевал за нас, не жалел своей жизни ради мира, в лице моей бабушки, которая совсем еще девчонкой ушла на фронт шофером. Эта работа напрямую связана с моей семьей, она для меня бесценна. В этом году мы совместно с нашими коллегами-друзьями выпустили специальный проект, посвященный празднику ‪9 мая, в котором звезды перевоплощаются в своих бабушек и дедушек в условиях войны. Проект оказался очень успешным с многомиллионным охватом и нашел отклик в сердцах многих людей, для меня это очень важно.

Как Вам сотрудничество с Аланом Бадоевым? Какие совместные проекты Вы запускаете сейчас?

Безусловно комфортно, и я могу сказать, что наш творческий тандем довольно успешен. Первый клип “Асталависта” получил очень хорошие рейтинги и отзывы зрителей, второй клип "Навсегда", который я считаю настоящим музыкальным блокбастером, также получил очень высокие оценки. Я люблю то, что мы сделали, работая вместе.

Конечно, нам интересно узнать, что у Вас в графике на ближайшее время? Чем будете удивлять?

Как я уже сказала, я приступила к записи второго сольного альбома, готовимся к релизу трека "Солдаты", снимаем видеоклипы, а также готовим к запуску еще несколько интересных проектов, о которых пока я не стану рассказывать, скоро все сами увидите и услышите. Планов много, сюрпризов будет тоже много.

С какими артистами Вы хотели бы поработать сегодня? Например, спеть дуэтом?

Недавно мы выпустили дуэтный макси-сингл и клип "Невыносимая" с моим замечательным другом – Марком Тишманом. Думаю, что дуэт надо делать с тем, кто с тобой на одной волне, с тем, кто прежде всего тебе импонирует как человек, тогда это будет искренне и от души. Не это ли главное в нашей профессии?

Как Вы принимали решение участвовать в съемке для журнала "Maxim"? Это было связано с определенным периодом жизни, хотелось сделать что-то провокационное? Или эта съемка не значила для Вас ничего особенного?

Это было 6 лет назад. Не поверите, я считаю, что была совсем еще ребенком, и что мной руководило и какие дяди и тети, заинтересованные в такой фотосессии меня уговорили, я уже не помню, да и вспоминать не хочу. Журналы уже раскуплены, и никто ничего почти не помнит, учитывая, сколько всего подобного на просторах интернета и печати публикуется. Мне не стыдно ни за что. Фотосессия вызвала бурный интерес и понравилась очень большому количеству читателей. Единственное, следующий раз если и будет, то он будет гораздо тщательней обдуман и проработан лично мной до мелочей.

Как Вы можете описать свой стиль?

Глубина, недосягаемость, благородство. Это не я придумала, это моя команда так говорит (улыбается). Искренность – вот стиль, от которого я никогда не уйду, будь то музыка, кино или одежда.

С каждой девушкой случается это: просыпаешься утром, нужно бежать по делам, но ты совершенно не знаешь, что надеть. Как Вы решаете этот вопрос? Планируете ли наряды с вечера?

У меня бывает совершенно по-разному. И хотя готовить одежду с вечера принципиально удобнее, но я уже смирилась, что моей жизни остается только мечтать о планомерности. Подобранное с вечера может уже не подойти ко всем делам, которые добавятся к утру, и нужно будет искать что-то новое или даже брать вещи с собой. Поэтому моя гардеробная должна быть всегда наготове, а значит, просто опрятной и убранной, и тогда с утра проблем не случится.

В чем Вы чувствуете себя уверенно: в платье в пол или в рваных джинсах?

Я считаю, что выглядеть надо уместно, это правила хорошего тона, о которых не стоит забывать. А чувствую я себя роскошно даже в спортивных брюках. Мне кажется, дело в физической форме и хорошем расположении духа. Ну и опрятности. Я часто о ней говорю, да? Люблю, когда чистенько (смеется).

В чем любите ходить дома?



Ступив на порог, практически сразу сбрасываю уличную одежду и иду в душ. Сидеть на диване или, упаси боже, лежать на кровати или готовить в той одежде, в которой провел целый день, – это неуважение к дому. Да и некомфортно, хочется стянуть с себя тиски усталости и надеть что-то свободное и очень мягкое.





Вам нравится готовить или в основном, питаетесь в любимых ресторанах?

Готовить я обожаю! Для меня это особый способ, чтобы порелаксировать, успокоиться, привести мысли в порядок. Однако мое любимое блюдо – это тушеная капуста, которую готовят именно мои родители.

Если у Вас есть один свободный день: с утра и до вечера, – как его проведете?

Схожу в спортзал, наведу дома уют, встречусь с любимыми друзьями, схожу в кино. Все как у всех. Либо проведу день наедине с собой. Мне это категорически необходимо достаточно часто.

Вас называют настоящим трудоголиком. Как восстанавливаетесь после длительных съемок? Может, отвлекаетесь на тренировках?

Моя работа – это множество видов деятельности. Конечно, от всего можно устать чисто физически. Но у меня нет монотонности, и, несмотря иногда на бессонный режим, в каждом процессе есть свой кайф. И это я не для красного словца. Репетиции сменяются съемками, съемки – танцами. На студии звукозаписи я вообще погружаюсь в таинство магии и это особенное состояние. Главное, должен восстановиться мой голос. А с этим в московских климате и экологии очень непросто. Фониатры советуют жить на море (смеется).

Кто поддерживает Вас в нелегкие времена?

Близкие люди, друзья, родители. С родителями, несмотря на то, что мы живем в разных городах, мы всегда на связи и каждый день делимся наблюдениями, переживаниями, музыкой, забавными картинками, видео.

Настоящих друзей много не бывает?

Да, и я это поняла не сразу, но осознание пришло вовремя.

Есть ли у Вас большая мечта, к которой Вы стремитесь каждый день?

Большой дом, большая семья и французский бульдог – это моя самая заветная мечта.

Если бы у Вас была возможность завтра улететь в любую страну на две недели, куда бы отправились? Давайте помечтаем...

Япония. Другой мир. Я люблю познавать неизведанные культуры и менталитеты. Мне кажется, что там все иначе. Надеюсь, что в скором времени доберусь туда.

Продолжите предложение: "В детстве я была…"

Хохотушкой и модницей. Впрочем, разве многое поменялось с тех пор? (Смеется)