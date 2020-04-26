Разговор госпитализированной Бабкиной о близком человеке стал достоянием общественности

Уже который день поклонники переживают из-за состояния здоровья народной артистки России Надежды Бабкиной. Информацию о звезде приходится собирать буквально по крупицам.

Надежда Бабкина по-прежнему находится в больнице и проходит лечение от пневмонии. Концертный директор певицы Сергей Горох поделился с журналистами информацией об актуальном состоянии знаменитости.

Поклонники могут порадоваться: наконец-то с именем кумира связаны положительное новости. По словам Гороха, у Бабкиной хорошее настроение, а также отличный аппетит.

Более того, разговор Бабкиной с помощником стал достоянием общественности. Сергей поведал, что Надежда Георгиевна звонила ему буквально недавно. Бабкина интересовалась тем, как обстоят дела с театром, которым она руководит, спрашивала о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА Новости.

Также народная артистка России поведала, что у ее внучки Марфы день рождения. Певица намерена поздравить близкого человека.

Горох добавил, что Бабкина даже заказывала себе еду и передавала всем привет. Знаменитость обещала ему, что будет на связи. Остается надеяться, что в скором времени артистка полностью вылечится и вновь сможет радовать поклонников яркими и талантливыми выступлениями на сцене.