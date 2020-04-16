Экс-участница "Холостяка" Полина Гренц: Все дошло до нервной булимии

Справившись с ролью Мамаевой, артистка решила привести себя в форму. Однако сбрасывать вес сложнее, чем набирать: быстро избавиться от лишних килограммов не получалось. Полина впала в депрессию.
"В период похудения моя психика была подорвана, все дошло до нервной булимии", – призналась 25-летняя звезда сериала "Физрук". У актрисы началось расстройство пищевого поведения.
Гренц решила проблему самостоятельно. Обращаться к специалисту она не стала. Звезда не хотела открываться незнакомому человеку.
Знаменитость забыла о комплексах. Артистка следит за питанием и занимается спортом. О тренировках Гренц рассказывается в "Инстаграм".
Полина больше не слушает критику в свой адрес. "Я не позволяю никому говорить: "Вот у тебя тут жирок, а тут бочок", – заверила она.
В скором времени звезда планирует рассказать, как боролась с ненавистными килограммами. Она отметила, что в борьбе за стройность столкнулась с тяжелыми испытаниями.
Полина Гренц добавила, что в шоу "Холостяк", где она принимала участие, скорее всего, победит Барбара. "Я обалдела, когда увидела, как они целуются во второй серии", – цитирует артистку Peopletalk. Напомним, что сериал "Физрук" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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