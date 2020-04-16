Экс-участница "Холостяка" Полина Гренц: Все дошло до нервной булимии

Полина Гренц получила популярность после выхода на экраны сериала "Физрук". Артистке досталась роль девушки с лишним весом Саши Мамаевой. Для участия в проекте Гренц пришлось набрать более десяти килограммов.

Справившись с ролью Мамаевой, артистка решила привести себя в форму. Однако сбрасывать вес сложнее, чем набирать: быстро избавиться от лишних килограммов не получалось. Полина впала в депрессию.

"В период похудения моя психика была подорвана, все дошло до нервной булимии", – призналась 25-летняя звезда сериала "Физрук". У актрисы началось расстройство пищевого поведения.

Гренц решила проблему самостоятельно. Обращаться к специалисту она не стала. Звезда не хотела открываться незнакомому человеку.

Знаменитость забыла о комплексах. Артистка следит за питанием и занимается спортом. О тренировках Гренц рассказывается в "Инстаграм".

Полина больше не слушает критику в свой адрес. "Я не позволяю никому говорить: "Вот у тебя тут жирок, а тут бочок", – заверила она.

В скором времени звезда планирует рассказать, как боролась с ненавистными килограммами. Она отметила, что в борьбе за стройность столкнулась с тяжелыми испытаниями.

Полина Гренц добавила, что в шоу "Холостяк", где она принимала участие, скорее всего, победит Барбара. "Я обалдела, когда увидела, как они целуются во второй серии", – цитирует артистку Peopletalk. Напомним, что сериал "Физрук" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.