Сутки до родов: глубоко беременная Жасмин ждет появления на свет еще одного сына

Рождение детей – всегда праздник. А если семья многодетная – праздник вдвойне. Певица Жасмин это знает точно, ведь уже трижды становилась мамой. Рождения младшего сын она ждала с особым трепетом.

У певицы Жасмин трое детей. От первого мужа, бизнесмена Вячеслава Семендуева, в 1997 году она родила сына Михаила. В браке с молдавско-израильским предпринимателем Иланом Шором в 2012-м была зачата дочь Маргарита, а спустя четыре года на свет появился и сын Мирон.

Кадром, сделанным за сутки до родов, артистка поделилась с многочисленными поклонниками на странице в социальной сети "Инстаграм". "Четыре года назад в этот день кто-то маленький, но очень сильный, судя по ощущениям, готовился у мамы в животе к чемпионату мира по греко-римской борьбе. А завтра родится маленькое счастье – Мирон", – написала счастливая артистка под архивным кадром.

"Вам очень подходит беременность", "Красавица-дочка – копия мамы", – не жалеют комплиментов подписчики страницы Жасмин.

Стоит напомнить, что недавно на странице "Дни.ру" 42-летняя артистка призналась: на рождение Мирона ее подтолкнул старший сын. "Миша меня постоянно уговаривал выйти замуж и буквально умолял: "Роди мне ребенка!" И обязательно брата – "братуху", как он говорил в детстве, – вспоминала Жасмин. – А я говорила, что для этого надо выйти замуж, я же еврейская мама, по-другому ребенка никак не завести. И каждый вечер перед сном сын у меня спрашивал: "Мама, а когда ты найдешь того мужчину, за которого сможешь выйти замуж и родить мне? "Сегодня он немного огорчается, что я так поздно все-таки решилась родить снова, ведь с долгожданным "братухой" у него 18 лет разницы".