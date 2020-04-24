Медики спасают больного с детства родственника Успенской

В Сети появилась информация, будто племянник съехал от Любови Успенской якобы со скандалом. Будто артистка обнаружила, что родственник "сливал" личные данные о ней. Певица высказалась относительно этой истории.

Для начала Любовь Успенская подчеркнула, что Ролан не ее родной племянник. Он является родственником ее мачехи, к ней же он кровно не имеет никакого отношения. Однако певица относится к нему очень трепетно, поддерживает связь. Более того, когда Ролан приехал погостить к именитой тетке, Любовь Успенская отдала в его распоряжение целый этаж, который ранее занимала ее дочь Татьяна Плаксина. Когда мать попросила ее подвинуться, единственная наследница очень обиделась на родительницу.

Певица опровергла информацию о том, что якобы стала жертвой обмана Ролана. Однако ему действительно пришлось покинуть ее дом, но сделал он это по собственное воле. Оказывается, у ее племянника с детства серьезные проблемы со здоровьем, ему требуются определенные лекарства и своевременное лечение. Обычно ему препараты присылали из Америки родители. Однако в связи с пандемией коронавируса Ролан потерял возможность получать эти лекарства.

"Я созвонилась с работниками американского посольства, объяснила причину, заполнила необходимые бумаги. И теперь Ролана без очереди первым рейсом отправили в Нью-Йорк", – рассказала Любовь Успенская.

Сейчас, по словам артистки, Ролан счастлив. Медики оказывают ему помощь. Любовь Успенская высказала надежду, что после карантина сможет еще увидеться с племянником, возможно, он опять к ней приедет погостить. К слову, в Америке также находится и Татьяна Плаксина. После оглушительной ссоры с матерью она отправилась в США, где живет ее отец.

Напомним, что зимой Татьяна Плаксина дала интервью, в котором обвинила Любовь Успенскую в многолетнем давлении и унижении. Таня заявила, что мать постоянно ограничивала ее свободу и принижала способности. После ссоры родственницы не общаются. Любовь Успенская, которая не уставая опровергала слова дочери, заявила, что ничем не помогает Татьяне, оборвала с ней все связи, чтобы та наконец насладилась тем, за что с ней боролась.