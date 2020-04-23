"Плюнули мне в лицо": запертая на карантин известная певица лишилась всего

"Последние времена, матушка, последние, по всем приметам последние", – уверяла Феклуша в пьесе Островского "Гроза". Кажется, теперь они настали.



Спортивные мероприятия, спектакли, выставки и концерты отменены практически по всему миру. И когда возобновятся – бог ведает. Особенно тяжело в этой связи приходится артистам. И ладно, если ты Пугачева или Киркоров с миллиоными доходами и запасами. А если, допустим, певица Юта?!

"Были времена, я шла навстречу людям в трудной ситуации вопреки своим интересам, – рассказала она. – Сейчас непростая ситуация у меня: трое детей, мама и няня, нет концертов. Эти люди сегодня помогают мне – они на плаву. Были времена, я шла навстречу людям. Люди плюнули мне в лицо, растоптав дружбу и доверие. Где сейчас эти люди? Не слышно, не видно".

Поклонники, поняв, что у исполнительницы все не очень гладко, кинулись наперебой предлагать ей помощь. "Как вариант, сделайте концерт online. Готовы заплатить! Уверена, оба фан-клуба Вас поддержат! Вам будет легче в финансовом и моральном плане (я знаю, что такое скучать по концертам и вокалу), а еще такой концерт не ограничен местами" – пишут ей на "Фейсбуке".

Напомним, певица одна растит троих детей – 12-летнего Анатолия, и девятилетних двойняшек Екатерину и Марию. Ее 42-летний муж скоропостижно скончался еще в 2011 году. "Есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Вот тут и вертись", – как писал Антон Чехов в "Чайке".