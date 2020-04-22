Муж цветущей Цой сильно сдал и превратился в старичка

В самоизоляции Анита Цой легко находит занятия. Певица стала чаще готовить: в своем инстаграм-аккаунте она делится фотографиями блюд и рецептами. Единственное, что не устраивает ее на карантине – это закрытые салоны. Анита хочет как можно скорее подстричься, а пока наводит красоту на голове самостоятельно.
Коротает дни знаменитость с мужем Сергеем, который скоро отметит 63-й день рождения. Артистка поделилась с поклонниками видео, где они вместе исполняют песню Юрия Визбора "Ночная дорога". Супруг Аниты не только пел, но и аккомпанировал на гитаре.
Поклонники, а также звезды российского шоу-бизнеса, похвалили его. "Я и не знала, что Сергей Петрович так душевно поет", – написала Зара. "Это великолепно", – прокомментировала Лариса Вербицкая. "Чудесное исполнение", "Самая клевая корейская пара", "Такие семьи – пример!" – отметили фолловеры.
Муж певицы заметно постарел – видны седые волосы и морщины. Однако для своих лет Сергей выглядит неплохо, пришли к выводу подписчики. Напомним, что разница в возрасте у супругов составляет 12 лет.
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