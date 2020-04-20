Билан подверг жизнь матери смертельному риску

Дима Билан нарушил режим самоизоляции и навестил мать. Родственница артиста отметила день рождения.

Прошло три недели с тех пор, как в России ввели режим самоизоляции. Жители страны должны сидеть дома во избежание заражения коронавирусом. Выходить на улицу без особой необходимости запрещено. Однако заслуженный артист Дима Билан нарушил карантин и навестил свою мать Нину Дмитриевну. Об этом певец отчитался в инстаграм-аккаунте.

Судя по волосам Димы, кадр был сделан недавно. Он навестил мать, чтобы отметить ее день рождения. Поздравление и трогательные пожелания певец оставил под снимком. "Мама, Нина Дмитриевна! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днем рождения! Любим", – приводит его слова "Экспресс газета".

Таким образом Билан подверг опасности родственницу. Стремительно распространяющийся по стране коронавирус особо опасен для пожилых людей. Певец вполне мог где-нибудь подцепить заразу и принести домой.

Стоит отметить, что на прошлой неделе артист навестил отца. Тогда Билан признался, что сдал тест на COVID-19 перед тем, как приехать к родственнику.

Недавно Дима высказался о режиме самоизоляции. Певец отметил, что не привык к таким условиям и хочет вновь наслаждаться жизнью.