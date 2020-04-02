"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак

Константин Богомолов опубликовал в своем инстаграм-профиле видео с Ксенией Собчак. Мужчина не скрывает восхищения супругой.

Режиссер выложил несколько кадров, на которых можно увидеть телеведущую в необычном образе. Видео снято в "слоу-мо". Девушка сидит на пляже в легкой одежде, которую развевает ветер. Порывы настолько сильны, что супруга Константина Богомолова не всегда успевает подхватить одежду, чтобы прикрыть интимные части тела.

На кадрах видно, что Ксения Собчак счастливо улыбается. Вероятно, видео архивное, так как сейчас у ведущей волосы намного длиннее. Да и вряд ли из-за пандемии коронавируса пара смогла бы выехать на лазурный берег.

"Внимательные" подписчики подумали, что супруга режиссера в положении. "Беременяшка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ждем богомольчика маленького", "Беременна 😍", – отметили с надеждой пользователи "Инстаграм".

Конечно же, не обошлось и без хейтеров. "Таким уродам к лицу (уродливым рожам) только смерть", "Оба видели себя в зеркало? Вы же дефектные", "Постарела, поздно Вас встретила", "Не обманывай себя, вряд ли ОНИ у нее вырастут", – написали недовольные.

Впрочем, абсолютное большинство отметило, что Собчак преобразилась рядом с Богомоловым. Поклонники считают, что этот брак пошел на пользу телеведущей. "Как Ксении идет этот мужчина...", "Ксения просто расцвела с Вами", "Завораживающая красота..", "Как красиво, взгляд художника", – пишут фолловеры.