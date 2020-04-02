"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной

Елена Валюшкина сегодня, как и вся страна, пребывает на самоизоляции. Работы нет, зато есть время привести в порядок дела и мысли. О том, что волнует ее сегодня, актриса поделилась с поклонниками.



"Я проснулась сегодня с ощущением счастья, – признается звезда фильмов "Бабушка легкого поведения", "Горько!" и "ИП Пирогова". – Мы живем в тревоге, опасениях, страхе. Я, например, сто раз на дню нахожу и потом теряю симптомы коварной болезни. Между разбором вещей, читкой книг, постоянно включенным телевизоре, высадкой семян, варением борща. И постоянной нехваткой времени".

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"Но, я счастлива, – уверяет актриса. – Потому что в это время со мной рядом только мои любимые и родные. Важно, что мне легко дышать. Как я задыхалась в последние годы, живя нелюбимой, ненужной, с чужим человеком. Задыхалась и погибала. При этом могла свободно передвигаться, играть, сниматься. Как же тяжело, наверное, тем, кого эта зараза застигла в неподходящий момент. В момент несчастья".

Напомним, что Валюшкина после окончания училища вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина. Брак продлился одиннадцать лет. Валюшкина пыталась закончить те отношения мирно. Но Фомин, по ее словам, проклял ее. "Это страшно, когда человек тебе говорит: "Я тебя проклинаю, и буду умирать – никогда не прощу", – позже рассказывала актриса.

Ее вторым мужем стал актер театра имени Моссовета Александр Яцко. Их роман вспыхнул прямо на сцене во время постановки "Однажды прошлым летом". В 1994 году они поженились, работали вместе, но через 20 лет развелись. в том браке у них родились дочь Мария и сын Василий.