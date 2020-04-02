В семье Аллы Довлатовой случилось несчастье

В ночь на 2 апреля сыну звезды стало плохо. У подростка сильно заболел живот после похода в ресторан быстрого питания. Прибывшие медики диагностировали у сына Аллы Довлатовой острый панкреатит и экстренно доставили в Тушинскую детскую больницу.
На своей странице в "Инстаграм" знаменитость написала: "Слава врачам скорой помощи! Благодарю вас всем материнским сердцем!" Алла Довлатова выразила надежду, что в регионах дети также незамедлительно получают медицинскую помощь.
Пост телеведущей собрал десятки комментариев. Пока одни пользователи желали сыну звезды скорейшего выздоровления, другие делились своим мнением о медицине в регионах.
"Нет, Аллочка, в регионах с этим все очень и очень печально. Две недели назад сын стал задыхаться, скорая приехала только через 35 минут!" – пожаловалась одна из подписчиц.
Напомним, что Алла Довлатова воспитывает четверых детей. От первого брака с Дмитрием Лютым у нее есть дочь Дарья и сын Павел. Второму супругу Алексею Бороде телеведущая подарила дочерей Александру и Марию.
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