"Можно гречкой оплатить": прозябающая в Америке дочь Успенской насмешила Сеть новой работой

Скандал в семье Любови Успенской разгорелся в прошлом году. Народ с интересом наблюдает, как звездная мать и взрослая дочь поливают друг друга грязью.

В итоге Татьяна Плаксина сбежала от известной певицы в Америку и заявила, что "наконец-то начала жить". Однако не вполне ясно, на что существует 30-летняя девушка в Лос-Анджелесе. Злые языки утверждают, что все это время дочь продолжала спонсировать Любовь Успенская.

Однако, видимо, деньги кончились, и Татьяна Плаксина решила попробовать себя в качестве предпринимателя. Художница опубликовала в своем инстаграм-аккаунте бизнес-предложение. Она создала рабочий аккаунт, доступ в который будет предоставлен только спонсорам. Цена входа – 300 американских долларов. Правда, предусмотрены и скидки всем репостнувшим запись. Всего за 75 долларов США Татьяна Плаксина предоставит полное "погружение в духовный мир искусства и различных практик".

С дочерью Любови Успенской вы сможете исцелиться через музыку, изучить искусство разных эпох и прочитать художественную литературу на русском, португальском, испанском, французском, английском и иврите. "Я классический музыкант , у меня знания йоги на протяжения всей жизни , исцеление через звук, музыку, мантры, танец, пищу, травы , эфирные масла (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Татьяна Плаксина.

Девушка также заявила, что собралась создать новый аккаунт, чтобы "поток энергии оставался чистым и ничто не мешало творить". Признайтесь, уже захотелось просветлиться через инстаграм-профиль Татьяны? Не беспокойтесь, если сумма в 300 или даже 75 долларов для вас слишком велика. Девушка предусмотрительно заявила о рассрочке.

Подписчики неоднозначно отреагировали на попытки дочери Любови Успенской заработать. "Можно гречкой оплатить?", "М-да,и ведь наверняка найдутся те кто заплатят,я лучше эти деньги детям нуждающимся переведу,чем за практику исцеления души", "Чтобы стать исцелителем, надо исцелиться самой.Таня просто не знала цену денег , она их не зарабатывала и ей кажется, что ее советы того стоят", "Боже какой бред...((..Да ей самой лечиться надо", – отметили пользователи Сети.