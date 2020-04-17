Стало известно о скором появлении Надежды Бабкиной

Самая разная, а местами и противоречивая информация муссируется вокруг Надежды Бабкиной. Еще 1 апреля артистка попала в больницу, и теперь поклонники молятся о ее выздоровлении.

Говорят, перед госпитализацией Надежда Бабкина долгое время занималась самолечением. Якобы артистка почувствовала недомогание еще в конце февраля, когда вернулась из Америки, где отдыхала вместе с молодым возлюбленным, певцом Евгением Гором. Тогда приятельница посоветовала ей "прокапаться" витаминами, чтобы простимулировать иммунитет.

По слухам, здоровье "казачки Нади" могло дать сбой сразу по нескольким причинам. Во-первых, непонятно, что за капельницы артистка себе делала. Во-вторых, специально к юбилею певица сбросила более 20 килограммов. В-третьих, Надежда Бабкина очень много работала.

В итоге певица оказалась в клинике в Коммунарке, предположительно, с пневмонией. Кто-то заговорил о коронавирусе, однако представители артистки утверждают, что этот диагноз не подтвердился.

На днях появилась информация о том, что Надежду Георгиевну, которая якобы вышла из медикаментозной комы, перевезли в другую больницу. Будто бы известную артистку отправили в Госпиталь имени Вишневского в Красногорске.

Исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин опроверг эти данные. "Какую только ерунду сейчас не пишут! Надежду Георгиевну никуда не перевозили, она находится в той же клинике", – отрезал он.

По словам Собянина, Бабкиной гораздо лучше. Ее перевели из реанимации в обычную палату. "Она в сознании, общается, скоро сама все всем расскажет", – сообщил о скором появлении Надежды Бабкиной Антон Собянин в разговоре с РИА Новости.