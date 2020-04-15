"Врачи уже на пределе": рискующий потерять семью Бондарчук обратился к народу

Федор Бондарчук записал видеообращение, в котором рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Москве. Мужчина назвал причины соблюдать самоизоляцию.

Режиссер отметил, что его мама, которой 92 года, и 20-летняя дочь Варвара входят в группу риска COVID-19. Он добавил, что делает все для того, чтобы ситуация с китайской инфекцией в Москве разрешилась как можно скорее.

"На самом деле все клиники и врачи уже находятся на пределе, поэтому социальная дистанция, наверное, единственное и главное, чем мы все вместе можем им помочь", – уверен Федор Бондарчук.

Мужчина добавил, что 15 апреля в Москве введены новые меры для борьбы с коронавирусом. Режиссер рассказал про цифровые пропуски. Он отметил, что они нужны только при перемещении по городу на машине или общественном транспорте. Работающие граждане могут получить многоразовый код сроком до 30 апреля.

"К этой временной мере нужно относиться с пониманием и ответственностью", – добавил Федор Бондарчук. Режиссер призвал народ сократить количество перемещений по городу и сидеть дома. "Давайте все вместе поможем нашим врачам и себе", – подытожил артист.

Напомним, младшая дочь Светланы и Федора Бондарчук появилась на свет раньше срока, из-за этого у нее есть особенности в развитии. Девушка большую часть жизни провела за границей в специализированных центрах. По мнению родителей, там ей проще получать образование и лечение.