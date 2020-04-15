Известная актриса вспомнила чудесное спасение при сходе ледника на группу Бодрова

Анна Дубровская стала новой гостьей программы "Судьба человека". Она рассказала Борису Корчевникову, как ей удалось избежать гибели вместе со съемочной группой Сергея Бодрова – младшего.

Женщина должна была исполнить главную роль в картине "Связной", которая по трагичному стечению обстоятельств стала последней для молодого режиссера. Артистка вспомнила первую встречу со звездой фильма "Брат".

Она отметила, что обычно, когда к парням рано приходит слава, у них "сносит крышу". Однако Бодров-младший не выглядел как баловень судьбы. "У Сергея это так было подкреплено основой – воспитанием, культурой, его интеллигентностью, что ничего близко я не увидела", – рассказала Анна Дубровская.

Артистка вернулась в Москву из Северной Осетии в день, когда случилась трагедия. Она отпросилась у Бодрова, чтобы выступить на сцене. "Я отснялась в первом съемочном дне. После мне нужно было сыграть спектакль "Отелло", и я должна была вернуться, но уже не во Владикавказ через два дня, а в Пятигорск, где съемки должны были продолжиться в колонии женской", – вспомнила Дубровская в эфире программы "Судьба человека".

Звезда фильма "Ночной дозор" отметила, что ее отъезд – изначальная договоренность с режиссером.

"Я не должна была быть там, я должна была быть в Москве", – грустно подытожила актриса.

Женщина добавила, что такие совпадения заставляют задуматься о хрупкости человеческой жизни. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.