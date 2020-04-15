Известная актриса вспомнила чудесное спасение при сходе ледника на группу Бодрова

Женщина должна была исполнить главную роль в картине "Связной", которая по трагичному стечению обстоятельств стала последней для молодого режиссера. Артистка вспомнила первую встречу со звездой фильма "Брат".
Она отметила, что обычно, когда к парням рано приходит слава, у них "сносит крышу". Однако Бодров-младший не выглядел как баловень судьбы. "У Сергея это так было подкреплено основой – воспитанием, культурой, его интеллигентностью, что ничего близко я не увидела", – рассказала Анна Дубровская.
Артистка вернулась в Москву из Северной Осетии в день, когда случилась трагедия. Она отпросилась у Бодрова, чтобы выступить на сцене. "Я отснялась в первом съемочном дне. После мне нужно было сыграть спектакль "Отелло", и я должна была вернуться, но уже не во Владикавказ через два дня, а в Пятигорск, где съемки должны были продолжиться в колонии женской", – вспомнила Дубровская в эфире программы "Судьба человека".
Звезда фильма "Ночной дозор" отметила, что ее отъезд – изначальная договоренность с режиссером.
"Я не должна была быть там, я должна была быть в Москве", – грустно подытожила актриса.
Женщина добавила, что такие совпадения заставляют задуматься о хрупкости человеческой жизни. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
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