"Нагрянет конец света": отец Орбакайте страдает из-за коронавируса

Миколас Орбакас заявил, что сильно пострадал из-за последствий, вызванных COVID-19. Мужчина не смог вернуться в Москву.



Он собирался приехать в Россию, чтобы отметить юбилей. 16 апреля мужчина надеялся встретить праздник вместе с наследницей. Однако границы закрыты, и 74-летний артист жалуется, что коронавирус спутал его планы.

Вместо дня рождения в кругу семьи отец Кристины Орбакайте сидит дома в Литве и выжидает удобный момент, чтобы прилететь к дочери. В его родной стране настоятельно рекомендуют не выходить на улицу. Правда, за нарушение режима самоизоляции не штрафуют, но советуют проявить социальную ответственность.

Как отметил Миколас Орбакас в беседе с "Экспресс-газетой", когда ситуация с пандемией начала стремительно развиваться, он хотел вернуться в Россию. Однако опоздал – уже не пускали. "Никто не ожидал, что так быстро нагрянет конец света", – заявил мужчина.

Артист очень скучает по внукам и надеется, что коронавирус быстро закончится. Отец певицы хочет увидеть дочь и пообщаться вживую с младшими родственниками, многие из которых уже успели завести свои семьи.

Напомним, Кристина Орбакайте изолировалась от китайской инфекции вместе с мужем и дочерью. Артистка наслаждается минутами рядом с семьей.