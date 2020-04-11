"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике

Ольга Бузова расплакалась на публике. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" заявила, что Давид Манукян не любит ее.

Роман между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном закрутился в прошлом году. Знаменитости сблизились во время съемок клипа на песню артистки "Лайкер", и с тех пор больше не расставались. Влюбленные регулярно публикуют в социальных сетях совместные фотографии и видеозаписи.

В одном из последних роликов можно увидеть, как телеведущая гадает на лепестках розы. "Любит, не любит, любит, не любит. Не любит! Дава, ты меня любишь!", – устроила истерику звезда. Чтобы успокоить избранницу, блогер вручил ей вторую розу. "На, попробуй еще", – сказал Давид Манукян.

Комментаторы попытались успокоить Ольгу Бузову. "Конечно, он тебя любит Олечка. Иначе быть не может", "Куда он денется, у вас такая сильная и крепкая любовь", – поддержали артистку пользователи. Другие подписчики оценил юмор пары. "Очень смешной ролик. Спасибо за позитив!", "Лучшие", – написали они.

Ранее ведущая реалити-шоу "Дом-2" опубликовала в "Инстаграме" снимок, где она запечатлена с округлившимся животом. Фотография мгновенно стала сенсацией в Сети, поклонники поздравляли Ольгу Бузову с беременностью. Однако позднее выяснилось, что это была шутка.