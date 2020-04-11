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"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова расплакалась на публике. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" заявила, что Давид Манукян не любит ее.
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Роман между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном закрутился в прошлом году. Знаменитости сблизились во время съемок клипа на песню артистки "Лайкер", и с тех пор больше не расставались. Влюбленные регулярно публикуют в социальных сетях совместные фотографии и видеозаписи.

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В одном из последних роликов можно увидеть, как телеведущая гадает на лепестках розы. "Любит, не любит, любит, не любит. Не любит! Дава, ты меня любишь!", – устроила истерику звезда. Чтобы успокоить избранницу, блогер вручил ей вторую розу. "На, попробуй еще", – сказал Давид Манукян.

Комментаторы попытались успокоить Ольгу Бузову. "Конечно, он тебя любит Олечка. Иначе быть не может", "Куда он денется, у вас такая сильная и крепкая любовь", – поддержали артистку пользователи. Другие подписчики оценил юмор пары. "Очень смешной ролик. Спасибо за позитив!", "Лучшие", – написали они.

Ранее ведущая реалити-шоу "Дом-2" опубликовала в "Инстаграме" снимок, где она запечатлена с округлившимся животом. Фотография мгновенно стала сенсацией в Сети, поклонники поздравляли Ольгу Бузову с беременностью. Однако позднее выяснилось, что это была шутка.

Автор: 11 апреля 2020, 18:00

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Лечить психику надо Бузовой ,по любому поводу плачет или у неё такой ход,чтобы её пожалели Она любит ,когда жалеют, всю свою раскрутку построила на слезах и соплях Но уже начали писать ХВАТИТ насмотрелись Но так вошла в роль ,что не остановить Бузову Так и будет ныть Все тупые видео ,которые наснимали за время карантина ,тоже на слезах и истерики Сюжет уже заездили
Гость
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Главное, все хвалебное пишет, пиар директор Антон Он все комментарии, к любой статье, пишет сам у него водопад или понос хвалебных слов ,конечно,а кто будет писать,фанаты что ли? он пиар директор, за это он деньги получает Интересно,а как Антон с Бузовой делят Дави?
Гость
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Всё иссякли ,писать нечего Одни сценки об одном , любит не любит ,обижаются,потом обнимаются Давайте,что то новое Самих блевать не тянет, от одной тематики,да ещё с отвратной игрой ?
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