"Миша портит все": Валуев высказался о вернувшемся Галустяне

Скоро на канале СТС стартует новый скетчком "Миша портит все". В одном из эпизодов теленовеллы встретятся комик Михаил Галустян и чемпион мира по боксу Николай Валуев.

"Миша портит все" – это адаптация британского проекта "Адам портит все". Главную роль в российской версии исполнил вернувшийся в мир сериалов Михаил Галустян. В каждом эпизоде герой артиста, назойливый гений по имени Миша, будет оберегать от ловушек маркетологов, а также спасать от стереотипов и распространенных заблуждений обычную семью Горшковых.

В одной из серий персонаж Михаила Галустяна совместно с Николаем Валуевым докажет зрителям, что большинство боксеров не только сильные, но и очень интеллектуальные. По словам Валуева, переубеждать людей в чем-либо очень тяжело. Только личное общение способно искоренить мифы и предрассудки. Чемпион мира по боксу отметил, что на съемках сериала "Миша портит все" ему очень повезло с партнером.

"Миша цельный и органичный актер, который выдает высокопрофессиональный продукт. Хочу пожелать ему и новому проекту удачи!" – высказался о Галустяне Валуев.

Добавим, что скетчком стартует на СТС 13 апреля в 19:00 мск. В первом сезоне "Миша портит все", помимо Михаила Галустяна, сыграют актриса Эвелина Бледанс, композитор Александр Шаганов, а также звезда сериала "Мамочки" Елена Николаева.