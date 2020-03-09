Обиженная звезда шоу "Холостяк" устроила в эфире истерику

Инцидент произошел во втором выпуске шоу "Холостяк" на ТНТ. Антон Криворотов устроил для участниц вечеринку, но обстановка быстро накалилась. Соперницы оказались в одном помещении, и каждая пыталась добиться расположения мужчины.
Многим не понравилось, что герой уделяет внимание Барбаре Пино. Лиза Адаменко напрямую заявила, что ей неприятно поведение Антона Криворотова. Она отметила, что не может прятать эмоции и оставаться спокойной, делая вид, что ей все равно.
Другие участницы седьмого сезона шоу "Холостяк", отметили, что модель принимает происходящее близко к сердцу. Кроме того, девушки узнали о том, что между Адаменко и Криворотовым были интимные отношения. Об этом сообщила сама Лиза. После того, как модель раскрыла интимные подробности, герой программы, стоматолог довел девушку до слез и истерики.
Мужчина заявил, что участница шоу "Холостяк" запуталась в себе настолько, что ему хочется ее пожалеть. Оскорбленная такими словами Адаменко на это ответила, что это худшее, что можно услышать. У других участниц проекта Лиза также вызвала только сочувствие. Девушку назвали сломленным ребенком, который очень тяжело переживал разрыв с предыдущим избранником.
После фразы участницы шоу "Холостяк" Арины Макаровой о том, что Лиза Адаменко бежит за человеком, которому не нужна, модель покинула помещение, аргументировав свой уход плохим самочувствием. Выйдя на улицу, девушка расплакалась. Позже она отметила, что пережила нервный срыв.
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