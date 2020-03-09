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Обиженная звезда шоу "Холостяк" устроила в эфире истерику

Лиза Адаменко. Фото: instagram.com/lizaadamenko_
Участницы шоу "Холостяк" довели до нервного срыва Лизу Адаменко. Из-за ревности к герою проекта Антону Криворотову девушка не смогла сдержать эмоций и расплакалась. 
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Инцидент произошел во втором  выпуске шоу "Холостяк" на ТНТ. Антон Криворотов устроил для участниц вечеринку, но обстановка быстро накалилась. Соперницы оказались в одном помещении, и каждая пыталась добиться расположения мужчины.

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Многим не понравилось, что герой уделяет внимание Барбаре Пино. Лиза Адаменко напрямую заявила, что ей неприятно поведение Антона Криворотова. Она отметила, что не может прятать эмоции и оставаться спокойной, делая вид, что ей все равно.

Другие участницы седьмого сезона шоу "Холостяк", отметили, что модель принимает происходящее близко к сердцу. Кроме того, девушки узнали о том, что между Адаменко и Криворотовым были интимные отношения. Об этом сообщила сама Лиза. После того, как модель раскрыла интимные подробности, герой программы, стоматолог довел девушку до слез и истерики.

Мужчина заявил, что участница шоу "Холостяк" запуталась в себе настолько, что ему хочется ее пожалеть. Оскорбленная такими словами Адаменко на это ответила, что это худшее, что можно услышать. У других участниц проекта Лиза также вызвала только сочувствие. Девушку назвали сломленным ребенком, который очень тяжело переживал разрыв с предыдущим избранником.

После фразы участницы шоу "Холостяк" Арины Макаровой о том, что Лиза Адаменко бежит за человеком, которому не нужна, модель покинула помещение, аргументировав свой уход плохим самочувствием. Выйдя на улицу, девушка расплакалась. Позже она отметила, что пережила нервный срыв.

Автор: 9 марта 2020, 20:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

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