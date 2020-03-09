Гулькина посмеялась над подравшимися фанатками на концерте Булановой

Экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина прокомментировала драку, которая произошла в Рязани во время выступления Татьяны Булановой. Звезда 90-х решила поглумиться над ситуацией.

Ранее в Сети появилось видео драки с концерта в Рязани. На кадрах видно, как в зрительном зале началась потасовка – в схватке сошлись две женщины. В это время на сцене Татьяна Буланова исполняет песню "Не плачь". Интересно, что артистка узнала о произошедшем из СМИ. По ее словам, особой драки не было.

На этом концерте также пела исполнительница хита "Дискотека" Наталия Гулькина, она выходила на сцену раньше Булановой. Узнав о случившемся, она решила высказаться. Слова артистки появились в эфире программы "Ты не поверишь!".

"Думала, что я хайпанула со своими сапогами, которые сбросила во время выступления. Там невозможно ходить по арене. Ноги проваливаются. Оказывается, Буланова хайпанула. Подруженька моя. Танька всех обскакала", – сказала звезда.

Напомним, недавно Наталия Гулькина заявила о том, что не намерена унижаться и идти на примирение с солисткой группы "Мираж" Маргаритой Суханкиной и основателем коллектива Андреем Литягиным. Всему виной давний конфликт, который произошел после того, как Гулькину выгнали из "Миража".