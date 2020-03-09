Гулькина посмеялась над подравшимися фанатками на концерте Булановой

Ранее в Сети появилось видео драки с концерта в Рязани. На кадрах видно, как в зрительном зале началась потасовка – в схватке сошлись две женщины. В это время на сцене Татьяна Буланова исполняет песню "Не плачь". Интересно, что артистка узнала о произошедшем из СМИ. По ее словам, особой драки не было.
На этом концерте также пела исполнительница хита "Дискотека" Наталия Гулькина, она выходила на сцену раньше Булановой. Узнав о случившемся, она решила высказаться. Слова артистки появились в эфире программы "Ты не поверишь!".
"Думала, что я хайпанула со своими сапогами, которые сбросила во время выступления. Там невозможно ходить по арене. Ноги проваливаются. Оказывается, Буланова хайпанула. Подруженька моя. Танька всех обскакала", – сказала звезда.
Напомним, недавно Наталия Гулькина заявила о том, что не намерена унижаться и идти на примирение с солисткой группы "Мираж" Маргаритой Суханкиной и основателем коллектива Андреем Литягиным. Всему виной давний конфликт, который произошел после того, как Гулькину выгнали из "Миража".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
Цветы бесполезный подарок?
В россии могут легализовать проституцию...
Нью
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Одиночество- <цензура>!
Коронавирус в Москве
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Помощь родному человеку