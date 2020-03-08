Кадони решил жениться на звезде шоу "Дом-2"

Ольга Бузова и Ольга Орлова рискуют стать единственными ведущими-холостячками "Дома-2", ведь к связанной узами брака Ксении Бородиной присоединяется и Влад Кадони, который объявил о скорой свадьбе. Он намерен жениться на участнице шоу Ксении Шаповал.
Как только девушка появилась на телестройке, она сразу покорила сердце ведущего Влада Кадони. Мужчина начал оказывать Ксении знаки внимания – дарить цветы, подвозить на машине, просить совместного уединения. Зрители реалити-шоу были удивлены, ведь ведущий старался скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Так или иначе, о чувствах к избраннице Кадони заговорил во время недавнего эфира "Дома-2".
"Я уверен, что там, за периметром, мы не просто построим отношения, а еще и свадьбу сыграем", – сказал он на лобном месте.
Эти слова сильно растрогали Ксению Шаповал. Она расплакалась прямо во время съемок. Сидящие рядом участники начали аплодировать паре.
Отметим, что многие Владу приписывали роман с Ольгой Орловой. На съемках они постоянно проводят время вместе, флиртуют между собой. Но однажды ведущие заявили, что они просто друзья.
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