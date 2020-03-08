"Надеюсь, это поможет": Успенская сурово проучила нерадивую дочь

После громкого скандала Татьяна Плаксина улетела в Америку, к отцу. А Успенская, чтобы проучить девушку, на данный момент прекратила с ней всякое общение.
"Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. И, надеюсь, это поможет. Потому что, если продолжу как ни в чем ни бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать все, что хочет. Первые плоды уже вижу", – цитирует Успенскую "СтарХит".
Напомним, ранее в интервью изданию "Дни.ру" Дана Борисова прокомментировала ситуацию в семье Любови Успенской. Девушка встала на защиту не совсем здоровой Татьяны Плаксиной.
Телеведущая рассказала, что присутствовала на одном из шоу, где обсуждали проблему в отношениях певицы и ее дочери. Как отметила блондинка, ей удалось лично пообщаться с девушкой. Выяснилось, что ребенок артистки проходила лечение от наркозависимости на Самуи, где в свое время восстанавливала рассудок Дана Борисова. "Она от марихуаны там выздоравливала. Я даже в прошлом феврале летала туда к ребятам пообщаться, отдохнуть, и видела ее там", – рассказала Дана.
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