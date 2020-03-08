Крутой возмущен бессовестной ложью Разина

Когда в декабре прошлого года Андрей Малахов снимал программу "Привет, Андрей!", то и подумать не мог, каким скандалом все обернется. В шоке и композитор Игорь Крутой, который тоже был в студии.



В студии Андрея Малахова звезды разбирали случай, когда продюсер исполнял песни "Ласкового мая" под фонограмму Юрия Шатунова. Гости программы высмеяли и осудили его за подобное безобразие. После эфира Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск к участникам программы. Мол, провокация и ложь все это.

По его словам, единственным порядочным человеком на шоу оказался Игорь Крутой. Разин заверил, что после программы маэстро лично позвонил ему и извинился – мол, он не знал и его самого подставили.



Но композитор эту бессовестную ложь категорически опровергает. "Да, я, действительно, позвонил ему, но только с одной-единственной просьбой – чтобы он не трогал и не оскорблял Киркорова и Баскова, – пояснил "Дни.ру" композитор. – Он это делает во всех своих интервью и постах в Интернете. На мой вопрос, понял ли он меня, он ответил утвердительно и обещал не делать больше этого. Никаких извинений я ему не приносил, мне не за что перед ним извиняться".