Ушедшая с Муз-ТВ Кудрявцева впервые после операции показала грудь

Представители российского шоу-бизнеса продолжают обсуждать ссору 48-летней знаменитости с гендиректором Муз-ТВ Армана Давлетярова. Сама же теледива решила взять паузу и решила отдохнуть на Мальдивских островах.
Оттуда она впервые за долгое время опубликовала видео, на котором предстала перед своими подписчиками в купальнике. Она не решалась демонстрировать публике свою грудь после операции по удалению протекшего импланта, которую перенесла в декабре 2019 года.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" признается, что ее муж поддерживает решение по удалению имплантов. По словам звезды, ему нравятся новые формы супруги.
Стоит отметить, что некоторые СМИ предположили, что именно отказ от увеличенной груди привел к разногласиям между Лерой Кудрявцевой и администрацией канала Муз-ТВ. Также стало известно, что должность ведущей ежегодной музыкальной премии, которую проводит телеканал, отдали Ольге Бузовой.
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