Стареющий Стас Михайлов сделал пластику и стал похож на знаменитого политика

То, что Стас Михайлов пользуется услугами пластического хирурга, видно невооруженным глазом. Поклонники заговорили о косметических процедурах певца, когда увидели его в передаче "Вечерний Ургант". Все морщины на его лице разгладились, а волосы стали более густыми.
Супруга артиста Инна Михайлова ранее опровергала домыслы о том, что ее муж лег под нож пластического хирурга. Певцу попросту некогда пользоваться услугами такого доктора из-за плотного гастрольного графика, уверяла она. Михайлов помолодел якобы благодаря только спортивным тренировкам и уходом за собой.
Позже артист и сам открестился от пластических операций. Причиной своего хорошего внешнего вида он назвал не только занятия в спортзале, но еще правильное питание и радость жизни.
Вопреки всем заявлениям, в Сети появилась информация о том, что Стас Михайлов больше месяца находился в Соединенных Штатах Америки, где встретился с голливудским хирургом Брайаном Новаком. Известно, что к этому доктору обращалась и актриса Деми Мур.
Некоторые СМИ сравнили артиста с известным политиком. Из-за новой внешности Стас Михайлов стал напоминать северокорейского политического деятеля Ким Чен Ына.
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