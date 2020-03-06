"Никуда не денешься": любвеобильный Лепс осчастливил сразу нескольких женщин

Гостей вечеринки угощали водкой и соленьями от Григория Лепса – певец завел небольшой внемузыкальный бизнес. Сегодня он думает и о "свечном заводике", и о сцене, и о том, как будет поздравлять любимых женщин 8 Марта.
"Я поздравил свою жену еще в прошлом году, – улыбнулся артист. – Если говорить серьезно, то, конечно, я буду дарить ей цветы, сделаю дорогой подарок. Это уже традиция, от которой никуда не денешься".
"У меня есть несколько женщин, которых надо поздравить обязательно: жена, дочери Инга, Ева и Николь, теща, сестра жены, моя сестра, моя мама, – загнул пальцы Лепс. – И я всем дарю подарки – кому-то большие, а кому-то не очень. Они все счастливы, и я, как следствие, счастлив".
Напомним, что 18-летняя дочь певца Ева после окончания школы планировала поступать на факультет международной журналистики в МГИМО и о сцене не думала. А сегодня она входит в состав трио Cosmos Girls. Там же поют дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и участница шоу "Голос.Дети – 5" Эден Голан.
"Девочки только делают первые шаги на сцене, они способные, – признался Лепс. – Но я с опаской принял решение дочери выходить на сцену. Все-таки это тяжелый труд, по себе знаю. Пусть пробуют, а я помогу, чем смогу".
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